俄罗斯计划年底前新冠疫苗月产超150万剂

据新华社莫斯科9月2日电 俄罗斯工业和贸易部长曼图罗夫2日表示，俄计划在今年年底前使其新冠疫苗月产量超过150万剂。

据俄罗斯防疫指挥部2日消息，过去24小时俄新增确诊病例4952例，累计确诊达1005000例，累计死亡17414例，累计治愈821169例。

俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站2日消息，俄教育部长克拉夫佐夫当天表示，1日全俄共有超过4万所中小学开学，今年夏季举行的俄全国统一高考和少儿夏令营活动表明，遵照执行现行防控措施可使师生面临的新冠感染风险降到极低水平。

另据塔斯社报道，俄工业和贸易部长曼图罗夫2日透露，他本人已在“卫星V”新冠疫苗2期临床试验时接种了该疫苗。据他介绍，迄今俄已向数个海外国家分别交付了1000至2000剂新冠疫苗用于临床试验，按计划俄新冠疫苗月产量在今年年底前将超过150万剂。

“卫星V”疫苗的研发单位“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡2日说，俄轻症新冠患者和无症状感染者也应接种新冠疫苗，现有数据还不足以判断人体感染新冠病毒后产生的抗体能维持多长时间。