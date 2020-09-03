美药管局已发布紧急使用授权 新冠康复者血浆疗法被指遭“政治推广”

由美国国家卫生研究院召集专家组成的“新冠治疗指导意见小组”1日认定，用康复者血浆治疗新冠患者的方法迄今缺乏足够证据支撑，不应将其视作新冠“标准治疗”程序。

然而，康复者血浆疗法受到美国总统唐纳德·特朗普支持，称其有潜力“挽救数以千计生命”。在此压力下，联邦食品和药物管理局8月底已发布紧急使用授权，允许用这种方法治疗新冠住院患者。

有媒体指出，药管局已有多项抗疫举措涉嫌遭遇“过度政治推广”。

“疗效”成疑

“新冠治疗指导意见小组”1日发表声明说，经过对康复者血浆疗法已发表和未发表数据的评估，他们认定支持该疗法有效的证据“不足”，“不应将其视作新冠患者的标准治疗”程序。接受评估的数据包括药管局为发布紧急使用授权所作分析。

这些专家指出，目前尚无“控制良好”的“随机临床试验”数据能显现用康复者血浆治疗新冠的“有效性和安全性”，今后仍需开展相关试验。

美国彭博新闻社报道，药管局授权前，仅为受试者输入康复者血浆，没做对照试验；把康复者血浆疗法和其他新冠疗法效果作比对的试验尚未完成。

美国药管局8月23日发布紧急使用授权，局长斯蒂芬·哈恩和总统特朗普在当晚召开的白宫特别发布会上称，康复者血浆疗法能避免每百名新冠患者中约35人病亡。

不过，哈恩随后承认夸大了康复者血浆疗法的效果。他告诉英国《金融时报》，实际数据接近5%而非35%；他“当然后悔”造成任何误解。

屡遭“炮轰”

美国医景网总编辑、斯克里普斯研究所分子医学教授埃里克·托波尔8月31日发表公开信，要求哈恩解释为何谎报康复者血浆疗法数据。

托波尔说，3.3亿美国人的健康不能托付给一个“屈从于总统特朗普的突发奇想”、“屈服于无耻谎言和政治动机”的人。

一些媒体注意到8月23日时机的特殊性。彭博社说，8月24日适逢共和党全国代表大会开幕。《金融时报》说，特朗普8月22日经由推特指认药管局受“暗深政治势力集团”操控，在批准新冠疗法时动作迟缓。

特朗普当时称，药管局希望把新冠疗法和疫苗审批推迟到11月3日总统选举后，以阻挠他连任。这条推文还贴了哈恩的姓名作标签。

《金融时报》报道，康复者血浆疗法以外，药管局先前已因对羟氯喹作紧急使用授权又撤销受到抨击。特朗普曾大力推广用这种传统抗疟疾药物治疗新冠，但迄今支撑羟氯喹药效的证据有限。

彭博社推断，“新冠治疗指导意见小组”的声明将对药管局审批新冠疗法和疫苗构成压力。《金融时报》指出，哈恩在美国政府就批准新冠疫苗所作决策中角色关键。他先前披露，有意尽快绕过正常程序授权新冠疫苗，但不会仅仅为了取悦特朗普。海洋（新华社专特稿）