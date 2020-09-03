国家卫健委：不得随意减少临床一线护士

昨天，国家卫生健康委发布“进一步加强医疗机构护理工作的通知”，明确要采取有效措施优先保障临床护士人力配备到位，不得随意减少临床一线护士数量，原则上临床护理岗位护士占全院护士比例不低于95%。

通知提出，要保障护士福利待遇、减少护士从事非护理工作，让护士回归临床。凡不具备护理工作特点和任务、不含护理职责的岗位，如党政工团、财务、医保、后勤等部门的工作岗位均不属于护理岗位。

通知要求医疗机构要采取有效措施优先保障临床护士人力配备到位，不得随意减少临床一线护士数量，原则上临床护理岗位护士数量占全院护士数量不低于95%；要根据临床科室特点、患者病情轻重和临床护理工作量，按照责任制整体护理的工作模式配置数量适宜、结构合理的护士；二级及以上医院全院病区护士与实际开放床位比不低于0.5∶1，重症监护病房护士与实际开放床位比不低于2.5至3∶1；鼓励对护士实施弹性排班，在护理工作量较大的时间段和科室，弹性动态增加护士人力；要结合实际制定护士人力紧急调配预案，确保有效应对突发事件或特殊情况下临床护理的紧急需要。

通知还突出强调了提升基础护理质量的要求。要求护士要根据患者的疾病特点、生理、心理和社会需求，运用专业知识和技能为患者提供医学照顾、病情观察、医疗护理、心理护理、健康指导等服务。同时，要增强主动服务和人文关怀意识，加强与患者的沟通交流，尊重和保护患者隐私，关注患者的不适和诉求，并及时提供帮助。（记者 刘欢）