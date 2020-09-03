北京调度负压救护车转运口岸特殊旅客

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，国际航班直航恢复初期，确定地坛医院为医学筛查和医疗救治定点医院。目前，地坛医院已配备核酸快速检测设备，用于特殊可疑人员筛查诊断。北京急救中心将调度安排专用负压救护车，转运机场口岸特殊旅客。

市卫生健康委将对经海关部门检验检疫后有发热及呼吸道症状的特殊旅客开展救护转运、医学排查和救治等医疗卫生管理及应急处置工作。市卫生健康委已成立驻机场工作专班，调度北京急救中心、市疾控中心、地坛医院等单位进驻，全力以赴做好入境旅客医疗卫生服务管理。北京急救中心在115辆专用负压救护车中进行调度安排，用于机场口岸特殊旅客转运，并根据情况动态调整救护车力量。直航恢复初期，地坛医院为医学筛查和医疗救治定点医院。本市将为特殊旅客实施个性化服务与管理，全部进行“1+3”检查。定点医院在核酸快速检测、信息报送、筛查后人员转运衔接等方面优化流程，尽可能快速明确筛查结果。特殊旅客经定点医院医学筛查后，根据结果实施分类管理，确诊病例收治入院实施集中救治；疑似病例和无症状感染者收入院并进一步观察排查；初步排除新冠肺炎的旅客转运至集中隔离点实施14天医学隔离观察。

按照入境人员全部实行14天集中隔离观察措施的要求，对特殊旅客将实施全流程信息和人员交接管理，做到人员交接、责任交接、信息交接，同时在14天隔离期满进行第二次核酸检测，结果为阴性后解除隔离；如为确诊病例，治愈出院后由120救护车转运至集中隔离酒店实施14天集中隔离观察，核酸检测阴性并无其他症状后解除隔离，最大限度防止疫情社区传播。（记者 贾晓宏 孙乐琪）