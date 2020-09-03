入境人员集中观察14天两次核酸检测

昨日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛介绍，本市原则上对入境人员集中观察14天，并进行两次核酸检测。解除集中观察返回本市社区（村）的入境人员，继续进行7天健康监测。

据介绍，居住地为北京的入境进京人员入境前需提前向所在社区（村）报告个人情况、居住地址、航班信息、行程安排等，了解掌握集中观察有关政策，如有疑问，可向12345市民热线进行咨询。

入境后，需集中观察14天，并进行两次核酸检测。入境人员集中观察点以宾馆酒店、培训中心为主，严格落实《集中隔离观察点的设置标准及管理技术指引（第四版）》，确保符合卫生学标准及专业技术要求。除夫妻，以及儿童等确需他人照顾的人员外，实行单人单间居住。为保障集中观察点安全，有关部门组建了巡查队伍和巡访专家组，对卫生、消防、饮食等重要点位和关键环节，开展巡回督导检查。

入境人员集中观察点所在区均成立了工作专班，并配备了服务保障力量，负责做好集中观察点的日常管理和健康监测。根据需要，能够为入境人员提供必要的外语志愿服务、心理疏导等相关服务。入境人员集中观察期间要服从现场管理，不串门、不聚集，做到“足不出屋”，并配合工作人员做好信息登记，按要求测量体温和报告健康状况，如有异常症状和身体不适主动报告。

集中观察期满，对入境人员集中开展核酸检测，结果呈阴性的，出具核酸检测阴性证明和解除集中观察证明。对返回本市社区（村）的入境人员，为保证其个人及社区居民安全，需要继续进行7天健康监测，坚持自测体温，出现异常症状向社区（村）报告并及时就诊治疗。入住宾馆酒店的入境人员，需要提供核酸检测阴性证明和解除集中观察证明，填报进京事由，登记在京联系人，接受酒店健康管理。外地人员，集中观察期满后，没有异常情况可购票离京。（记者 孙乐琪 贾晓宏）