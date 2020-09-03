今起恢复直航北京国际商业客运航班

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，按照国务院联防联控机制统一部署，经首都严格进京管理联防联控协调机制研究，决定自9月3日起稳步有序恢复直航北京国际商业客运航班。

据介绍，综合考虑境外疫情输入风险和本市病例收治能力、集中观察场所负载能力等因素，按照“防控为主、稳妥有序、统筹兼顾、逐步推进”原则，坚持科学、有序、动态调控。试运行阶段将现有实施指定第一入境点的部分国际航班调整为直飞北京，优先考虑已实施远端核酸检测且输入风险较低的国家，将实施远端核酸检测措施作为恢复与北京直航航班的必要条件，先期逐步恢复柬埔寨、希腊、丹麦、泰国、巴基斯坦、奥地利、加拿大、瑞典直航北京国际商业客运航班。实行每日入境进京人员总量调控，试运行阶段每日直航航班（含港澳台）、包机人数统筹在500人左右；试运行后，视情况逐步恢复至每日不超过4至5个航班，人员规模在1000人左右。对其他入境北京航班，仍继续加降分流第一入境点，落实相关管控措施，实现小幅稳妥、渐次增加、有序放开，切实服务保障境内外人员安全有序便捷流动。

恢复直航北京的国际航班，坚持全流程健康管理。直航北京国际航班旅客原则上应为通航国家和地区的公民以及在该地的中国公民，严格控制第三国人员在该地中转入境北京口岸。落实关口前移、健康筛查、控制客座率等措施，在登机前查验核酸检测阴性证明、进行体温检测，途中做好健康管理、消毒防疫、应急处置等。“四类人员”（确诊患者、疑似患者、无法排除感染可能的发热患者、确诊患者的密切接触者）、未持有核酸检测阴性证明、体温检测超过标准旅客不予登机。压实航空公司主体责任，根据入境后实际输入病例数，及时采取恢复指定第一入境点入境、航班熔断等措施，最大限度阻断疫情输入风险。国际航班抵京后，全部统一降落在首都机场T3-D处置专区，旅客在专区内完成通关、查验、核酸检测等，由专用车辆转送到指定地点进行14天集中医学观察。境外人员集中观察点设置在五环以外。对核酸检测结果呈阳性、出现发热或呼吸道症状以及密切接触者等人员，及时安排转送至定点医院。通过全程闭环管理，确保将疫情输入风险降到最低。

徐和建提醒旅客，提前查询了解防疫规定，支持理解配合各环节工作，做好个人防护和健康管理，当好自身健康的第一责任人。（记者 贾晓宏 孙乐琪 潘福达）