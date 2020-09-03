边督边改以首善标准推动生态环境保护

中央第一生态环境保护督察组近日进驻北京开展生态环境保护督察。全市上下要以接受督察为契机，压紧压实生态环境保护责任，坚决打赢污染防治攻坚战，加强生态涵养区保护，不断推动首都生态文明建设再上新台阶。

良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。总体上看，我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。“三期叠加”背景下，作为首都，北京尤须坚持问题导向，强化责任担当，进一步突破关键制约，在生态环境保护和建设上体现首善标准。

习近平总书记十分关心北京的生态环境，多次作出重要指示。这些都为我们推进首都生态文明建设、解决生态环境问题指明了方向，提供了根本遵循。近些年，我们深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对北京的重要讲话精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，在经济社会平稳健康发展的同时，精准治污、科学治污、依法治污，生态环境质量实现持续改善。永定河逐步重现清水绿岸、鱼翔浅底，PM2.5年均浓度去年首次跑进“4字头”，全市八成以上居住区，市民出行500米可见公园绿地……首都市民的蓝天幸福感、绿色获得感稳步提升。特别是今年上半年，北京协调推进疫情防控和生态文明建设，做到“两手抓、两不误”，在打好三大保卫战的同时，加强生态环境监管，立足服务新冠肺炎疫情防控，守护环境安全。

北京的生态文明建设关乎国家和首都形象，关乎城市品质，关乎民生福祉。我们要更加客观地认识到，虽然环保工作取得积极进展，但北京的人口资源环境矛盾依然突出，治理“大城市病”、打好污染防治攻坚战等还需持续用力。开展生态环境保护督察，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对生态文明建设的高度重视，是加强生态环境保护、推进生态文明建设的重大举措。于北京而言，中央环保督察组的进驻是对有关工作的全面检验、把脉会诊和有力推动。2016年，中央环保督察组在对北京的环保督察中发现了一些生态环境损害问题。认真剖析严肃整改，正是我们不断提升生态环境保护建设水平的过程。

新一轮生态环保督察开启，是倒逼我们进一步提升环境治理能力的重大契机。全市各级各部门各单位要深入学习贯彻习近平生态文明思想和党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分认识中央生态环境保护督察的重要意义，坚决支持配合督察组工作，确保督察工作顺利开展。与之同时，更要边督边改，将落实好中央环保督察整改要求，作为推动首都产业转型升级、提高城市精细化管理水平、提升超大型城市治理能力的重要抓手，对移交的责任追究问题，依纪依法严肃处置到位。

生态环境保护功在当代、利在千秋。督察工作，既是一个传导外部压力的过程，也是一种激发内生动力的过程。通过这场“体检”，进一步推动全市上下形成绿色发展方式和生活方式，勇敢正视问题、着力解决问题，一个“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽北京必将加速到来。