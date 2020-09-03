昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第八十三次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第四十次会议召开，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市人大常委会主任李伟出席会议。

会议指出，当前境外疫情仍在扩散蔓延，多个国家疫情快速反弹。我们必须增强忧患意识，始终保持高度警惕，坚持外防输入、内防反弹，严格落实“四方责任”和“四早”要求，科学、精准、有效做好秋冬季疫情防控准备，进一步抓紧抓实各项常态化措施，更好统筹推进经济社会发展，做到两手抓、两不误。

会议强调，要严格做好进口冷链食品监管，严防输入风险，务必做到紧抓不放、责任到位。加强全市冷库和冷链食品监管，做好环境消杀，排除可疑风险。

会议强调，要稳妥启动直航北京国际航班复航工作，严格防疫措施和闭环管理，严格熔断机制，严防疫情输入。合理调控入境进京人员规模，严格控制直航北京国际航班客座率。加强北京口岸查控，严格入境人员和货物检疫检测。机场前方指挥部、社区防控组及相关部门单位要联勤联动、保障顺畅，做实做细中转、收治、转运、隔离等环节，形成工作闭环。做好外航机组人员防疫管理。

会议强调，即将开幕的中国国际服务贸易交易会是对我市防控工作的一场大考，要严格做好防疫、安保各项工作，容不得一点闪失。落实分区闭环管理，全面加强展馆和会场等重点区域安全防范，加强风险隐患排查，确保服贸会圆满成功。

会议强调，要加强各类学校开学疫情防控。严格落实防控措施，严控聚集性活动，筑牢校园安全防线，确保师生安全健康。做好校园周边各类商户防疫管理。抓好防疫才能更好地促进复工复产，各区、各相关部门要强化防控意识，聚焦农贸市场、商超、工地、楼宇、餐馆、电影院、游乐场、公共交通、教育培训机构、“七小”门店等场所，落实防疫措施，加强监督检查，防范化解可能产生的疫情风险。要继续做好宣传工作，引导市民群众适应防疫常态化，克服倦怠情绪，做好个人防护。（记者 祁梦竹 范俊生）