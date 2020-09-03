韩布新：加强社会心理服务体系建设需要社会各界的共同努力

近期，第十四届中国心理学家大会顺利召开，中国心理学会理事长、中科院心理所研究员韩布新在大会开幕式上致辞。

韩布新表示：“突如其来的疫情使我们每个人都经受了挑战。半年来，中国心理学家们做了很多的工作，使我们中国心理学作为一个行业、作为一个学科，在服务社会大众方面有了新贡献。第十四届中国心理学家大会，从线下到线上的转变，是特殊时期的特别举措，同时也提供了一个很好的平台，让大家去总结疫情下心理援助工作。”

韩布新认为，中国心理学家大会这个品牌，十四年来不断发展，在国内同行中的认同度越来越好；运作的科学化、规范化水平越来越高。大会对整个行业发展的正本清源做出了贡献。

借此机会，韩布新也对心理学行业未来发展和社会心理服务体系建设的完善提出了三点建议。

第一，希望心理学界各位同仁携手并进，共同发展；第二，希望广大同仁在提高中国心理学、特别是应用心理学行业的科学规范水平上更进一步，为有序开展立法而努力；第三，希望所有中国传统文化的实践者、传承者和研究者，在学习现代心理科学优秀的科研进展成果的同时，积极探索中国数千年来在研究人、管理人、发展人方面，在解决生存与发展等全人类面临的大问题上积累的智慧。

韩布新相信，加强应用、研究，我们将会成为引领21世纪应用心理学乃至科学心理学的新潮流。他说到：“中国传统文化有太多心理健康维护和促进的优秀内涵，从概念到理论再到技巧；从诗书画印到太极拳；从‘天人合一’的理论到‘忠厚传家久，诗书继世长’。这些皆可以有效地帮助我们培养精神力量，面对种种逆境。”

对于如何加强社会心理服务体系建设，韩布新认为需要五类人群共同努力。

第一类是心理学工作者，义不容辞，要尽最大努力做好本职工作。

第二类是各行各业的社会工作者，特别是各级政府部门，他们在各行各业应用心理学，关心心理学发展。

第三类是心理学爱好者，特别是曾经接受过心理学帮助的各类爱好者。他们根据自身发展的需要，对心理学有所了解，甚至加入到了这个队伍当中。

第四类，也是非常重要的，是“旁观者”，比如人社部、卫健委。中国自上而下的决策非常重要，在完善职业体系、为心理学人的职业发展道路提供保障等方面需要政府部门的支持与共同努力。

最后一类是心理学市场的开拓者。“早期大家对心理学的乱象众说纷纭。现在，中国心理学家大会这样的平台帮助中国心理学应用服务行业发展越来越规范。我们的根本是以科学规范、有效、无伤害为原则，去开展应用心理学服务工作。”韩布新说。

最后，韩布新倡议：“作为中国心理学会理事长，我在此呼吁，社会心理服务体系建设、心理学事业的发展，需要我们心理学工作者、社会工作者、心理学爱好者、“旁观者”以及心理学市场开拓者的多多支持。”