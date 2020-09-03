2019年度中国医药工业百强企业榜单发布

8月30日，在第37届全国医药工业信息年会上，中国医药工业信息中心发布了2019年度中国医药工业百强企业榜单，济川控股集团有限公司荣登中国医药工业百强企业榜第34位。

济川药业工作人员介绍，近年来，公司围绕“双百”战略规划，提出以科技创新驱动企业做大做强，将“三业两翼”战略布局与健康中国战略相结合，持续加大研发投入，以求抢占更大的市场份额。在“引领前沿、创新精品”研发理念的指导下，公司围绕“儿科、口腔、呼吸、消化、妇产”五大领域，坚持仿制与创新结合，持续加大研发投入，加强研发项目立项，有序推进研发项目进程，不断扩充技术研发队伍，提高技术创新能力。

济川药业工作人员介绍，济川药业在高质量发展的进程中，积极引入数字化、智能化管理思维，全面强化人财物、产供销、料工费等各方面的业务管理、流程管理和数据管理，为创新学术营销模式、规范销售管理、提升客户服务水平提供了强大的技术支撑。公司秉承“品质至上”质量理念，积极引入现代化制造装备，加大自动化设备与信息系统的集成和融合，推进智能制造的建设，打造了以液体楼、高架库为核心的智能车间，全面支撑国家中药现代化的发展战略。

“中国医药工业百强榜”被誉为医药工业发展的风向标，也是行业发展的晴雨表。根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2019年度百强榜上榜企业延续了一贯的强劲增长动力，主营业务收入规模达到9296.4亿元，增速达10.7%。