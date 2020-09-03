香港各界力挺特区政府携手市民抗疫

据新华社香港9月2日电 （记者张雅诗、丁梓懿、朱宇轩）“香港要变革 携手创明天！”8月初，由42个政团、社团、商会等组成的香港建设力量发表联合声明，将全力支持香港特区政府施政，携手市民对抗新冠肺炎疫情。其中代表不同界别的多个团体已准备就绪，为香港重新出发开辟航道。

“为支持特区政府同心抗疫，让社会恢复原貌，我们将在多个层面加大工作力度，包括全力配合特区政府的抗疫措施，加强宣传让市民更及时更深入了解疫情，以携手共渡难关的精神解决问题。”香港青年联会主席楼家强说。

即使疫情当前，香港青年联会协助青年成长的工作未曾放松。他们早前与内地及澳门青年团体合办的“云游文艺共创2020暑期线上实习计划”，通过互联网方式让青年在线上实习；举办线上职业导向讲座，邀请青年才俊分享经验，启发青年创新思维，提升他们面对挑战的信心。

楼家强介绍，他们将加强社交平台宣传工作，向市民尤其是青少年传播正面资讯，并积极了解青少年的需要，为疫情过后组织更多适合年轻人的活动做好准备，以更有效地推动青年投身粤港澳大湾区发展，融入国家发展大局。

受疫情影响，香港中小学经历了长时间停课，师生都要适应网上学习这个新常态。香港教育工作者联会主席黄锦良坦言，疫情对学校的冲击很大，尤其是不能复课导致学生长期在家给家长造成不少压力。有鉴于此，教育工作者联会积极发动教师在疫情期间做到“停课不停学”。“教师现在正为复课开展准备工作，希望能为社会尽快恢复稳定贡献力量。”他说。

黄锦良表示，香港建设力量的联合声明是呼吁社会各界帮助香港尽快走出“疫境”。疫情对香港各行各业打击很大，去年的社会事件也对经济和民生造成很大影响。作为教育界别的机构，教育工作者联会主要面向学校和教师，呼吁这些群体全力支持特区立法会延迟选举，并向教育界同仁做好解释工作，让大家明白并支持全国人大常委会的决定，对相关安排给予理解。

“校园本应是安静、单纯、和平的地方，但一些别有用心的人和团体却把政治带进校园，影响教师和学生。”黄锦良慨叹，香港近年一直有着政治入侵校园的现象，因此教育界的变革势在必行，香港的教师一定要秉持自己的专业和操守，敢于站出来向校园政治化说“不”。

疫情严重打击香港乃至全球的经济，商界人士感受至深并认为团结公众力量进一步加强抗疫工作刻不容缓。香港中华总商会会长蔡冠深表示，香港第三波疫情反复，有许多感染源不明的病例，特区政府推出的新冠病毒普及社区检测计划有助于识别无症状感染者，及早切断社区传播链，让香港社会民生、经济活动尽快恢复正常，总商会对此表示全力支持。

蔡冠深表示，社会各界应积极配合参与新冠病毒普及社区检测计划，协助特区政府尽早遏制疫情。为配合特区政府防控疫情措施，总商会已呼吁全体会员参加此次新冠病毒检测。

“全港社区抗疫连线”总召集人陈振彬表示，香港当务之急是“防疫优先”，只有把疫情控制住，香港经济才能重回正轨。他介绍，自疫情暴发以来，“全港社区抗疫连线”积极向市民分发宣传单以提高防疫意识，参加派发防疫物资并向医护团体提供了专用口罩等物资。截至目前，“全港社区抗疫连线”已向市民派发了超过3000万个口罩和200万瓶洗手液。

陈振彬表示，为了控制疫情，对市民进行新冠病毒检测尤为重要，他对特区政府推行的普及社区检测计划非常支持。为了配合特区政府工作，“全港社区抗疫连线”深入社区，通过互联网、电话等方式向广大市民宣传相关信息，呼吁居民积极踊跃参加普及社区检测。

香港建设力量发表联合声明提出四点共识和希望是：“人命关天，抗疫优先；恢复经济，纾解民困；推动变革，突破困局；放下歧见，守护家园。”对此，香港工联会会长吴秋北表示，联合声明说出了香港市民的心声，体现出防控疫情、恢复经济的社会共识，每一支属于建设力量的团体，都将朝这个大方向推进。