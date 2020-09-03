教育宣传两手抓 节约粮食靠大家

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作为产粮大省，黑龙江十分重视节约粮食的教育与宣传：中小学校通过组织学生体验农活、召开主题班会等多种形式，推动“厉行节约、反对浪费”教育常态化；街道社区派出网格员挨家挨户做宣讲，并通过线下张贴海报、线上转发相关内容等方式扩大宣传面；消费者协会发出“崇尚节俭 反对餐饮浪费”倡议书，带动企业和消费者行动起来，培育爱粮节粮好风尚。

去年，黑龙江粮食总产量达到1500.6亿斤，实现“十六连丰”。但另一方面，餐饮浪费现象也提醒着每一个人，仍要倡导节约粮食，危机意识不能丢。

产粮大省黑龙江如何爱粮节粮？记者走进省内部分学校、社区、消费者权益保护中心，实地探访黑龙江如何从青少年学生、社区居民、普通消费者入手，让爱粮节粮的好习惯、好传统传承下来。

中小学校：

组织学生体验农活

召开班会学习节俭

取苗、锄地、运水、施肥……在方正稻作物博物馆，方正县新世纪中学初一年级两个班级的学生们分工合作，忙个不停。他们握着铁锹，拎着水桶，体验着下地干农活的全流程。

“老师，这土可真硬啊！”铲了半个钟头，却只见土壤“破了层皮”，14岁的裴月睿擦了擦汗，扶着铁锹直喘粗气，“农民伯伯不容易，真是‘粒粒皆辛苦’！”裴月睿感慨。

浇水、施肥是什么顺序，土坑要挖多深……初一（3）班班主任齐雪笑着向孩子们介绍。一开始大家啥都不懂，但一个多钟头的劳动下来，孩子们都明白了：这一排排辣椒、黄瓜和大葱种起来很不容易，都是农民伯伯辛勤劳动的成果，不能浪费。

自2014年起，黑龙江省教育厅就要求各地将节约教育全面纳入课堂教学，增加节约教育宣传体验活动。新世纪中学校长孟凡军介绍，“节约”是学校一直以来德育项目关注的重中之重，“四五次活动下来，我们发现体验式宣教活动效果很好，值得长期坚持。现在学校里的同学们，大部分都接触过水稻种植了。”

“敲锣打鼓说起来！说说咱校的中午饭！”“不剩饭，不剩菜，节约粮食人人爱！”

上午10点，在黑龙江省哈尔滨市香坊小学校四年级（1）班的“拒绝舌尖上的浪费”线上主题班会上，韩睿轩头戴蔬菜形状的帽子，跟着节奏，眉飞色舞，和同学们一起表演爱粮节粮节目。镜头后边，负责拍摄的妈妈同样乐得合不拢嘴。

故事分享、“三句半”表演、拍手歌、手抄报展示……主题班会上，老师短暂的“节粮课”过后，45名同学进行了各式各样的主题表演和才艺展示。

“通过主题班会，希望在教育孩子的基础上，带动家长参与，形成‘厉行节约’的社会教育合力，扩大活动影响范围。”香坊小学校副校长衣博说。长期以来，通过学校官方微信公众号、校园广播、校园电视台等渠道，“厉行节约、反对浪费”的宣传教育早已常态化。平时，老师和同学们还会在升旗仪式、例行晨会、班会上，以各种形式加深认识。“下一步，我们打算把这样的主题班会活动推广向全校，让孩子们在全校师生面前展示。”衣博说。

街道社区：

网格员入户宣讲

志愿者张贴海报

“大娘，东西吃多少买多少就行，光盘行动，咱们从自家做起！”一大早，黑龙江省大庆市西宾街道奥林社区网格员张秀丽一边挨家挨户地发着倡议书，一边口头宣讲着。

在奥林社区，像张秀丽一样的网格员一共有12名，他们要为奥林社区14600多名居民进行入户文明宣传。“也不能老去打扰大伙儿，入户一次，得有质有量。”张秀丽介绍，“不光是节约粮食，文明餐桌、公勺公筷、文明城市……很多内容都要宣传到位。”

住户不在家怎么办？防疫“卡点”也是宣传点。“剩饭剩菜勤打包，光盘行动就现在！”社区大门的一块小黑板前，志愿者稽忠艳正滔滔不绝地讲着，引得不少居民驻足围观。不出半个钟头，桌上厚厚的一沓倡议书传单便见了底。

奥林社区书记孙婷婷介绍，针对辖区内餐饮企业较多的情况，街道还组织了“规范化服务礼仪培训”，让服务人员礼貌、有效地引导居民们适度点餐、合理打包、避免浪费。

“我们张贴、发放海报，吸引了许多居民驻足观看，效果不错！”在大庆市高新区创智社区，卡口处、单元门、公示栏以及社区周围的餐馆、食杂店，总能看到风格多样的“光盘行动、节约光荣”创意海报。

“海报比较直观，成本不高，希望能形成以‘不剩饭’为荣的社区氛围。”创智社区工作站负责人纪秀丽介绍，社区有近两万户居民，住着约3.8万人。“由于社区较大，我们居委会的工作人员、社区志愿者们用了一整天的时间，走遍了小区的350栋楼，一边在显眼处张贴海报，一边向路过的居民们派发宣讲。”

此外，大庆市高新区通过网络汇总多种形式的“厉行节约、反对浪费”宣教内容，再借助社区居民微信群层层转发，二次传播。纪秀丽点开手机里的“大庆市高新区宣传工作群”，来自各级、各类媒体的宣教宣传片、短视频、H5链接、创意海报都汇总在这里。

“拒绝餐饮浪费36字承诺”“拒绝舌尖上的浪费，我们接力倡议”……社区专职网格员罗曼介绍，这些内容经由高新区择优汇总下发，街道、社区网格员再通过网格群、业主群、物业管理群层层转发。

消费者协会：

发出倡议开展调查

引导企业积极落实

8月18日，黑龙江省消费者协会向全省广大消费者和餐饮经营者发出“崇尚节俭 反对餐饮浪费”倡议书。8月21日下午，在黑龙江省七台河市市场监督管理局、七台河市消费者协会联合召开的“崇尚节俭 反对餐饮浪费”倡议大会上，240余家参会企业负责人在展板上签下了自己的名字。

“相信很快会有‘厉行节约、反对浪费’的科学化行业标准，我们餐饮企业也要主动学习适应，践行绿色发展理念和服务方式。”现场一名火锅店负责人表示。

“一早我就与后厨商量，推出小盘菜、优惠菜，多些优惠，少些浪费。”哈尔滨蓬莱食府餐厅总经理吴秋明表示，作为餐饮企业，更要义不容辞地抓落实、有行动。

倡议书和海报要让消费者一眼就看得到，贴在玻璃门上就不错。上午9点，平房区市场监督管理局餐饮科科长刘大力开始逐一为餐饮企业发放、张贴倡议书和海报。“这都完全是我们自己设计的。”刘大力说，“一周下来，已经贴了辖区内300多家饭店了。”

“餐饮企业、消费者、市场监管部门都在以自己的方式，响应省消协的倡议。”平房区市场监督管理局副局长王庆东介绍，发放、张贴海报的同时，工作人员还会要求餐饮单位引导用餐顾客适量点菜、尽量打包。“各类食堂、餐厅，都主动邀请消费者加入光盘行动，适量取食、减少剩饭、推行分餐、控制餐量。”

黑龙江省消费者权益保护中心副主任佟新介绍，目前，针对餐饮浪费情况、背后原因以及解决措施，黑龙江省消费者协会正在全省进行问卷调查分析，此外，通过省内各级媒体以及省消协官方微信、微博，“崇尚节俭 反对餐饮浪费”倡议书也得到广泛推送。

在消费者协会的带动下，黑龙江省个体劳动者协会、黑龙江省私营企业协会向全省个体工商户、私营企业联合发出倡议：移风易俗，反对不良风气；简朴消费，反对舌尖浪费；节能环保，反对资源浪费……

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 13 版）