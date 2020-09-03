英国出台政策支持餐饮业复苏

傍晚时分，伦敦苏豪区的街道变成了“露天大排档”。新冠肺炎疫情有所缓解后，这样的场景在伦敦时常可见。

英国餐饮业吸纳了180万就业人口，是该国受疫情影响最为严重的行业之一。据统计，今年4月，约有80%的餐馆停业，多达140万从业者被迫“休假”。雪上加霜的是，英国政府推出的“工资补贴计划”从8月末开始逐步结束，如果餐饮业没能恢复元气，未来将会出现大量失业者。

为了鼓励人们出门消费，帮助餐饮业复苏，英国政府推出多项举措。比如，每周一到周三，只要在参加活动的餐厅堂食，每人可获得最高10英镑的折扣，折扣部分由英国政府补贴给商家。这项活动受到了部分商家和消费者的好评。根据英国财政部的数据，已有8.5万个饭店参与，折扣使用次数超过3500万次。记者在餐馆较为集中的一条伦敦街道发现，几乎每家餐厅都有顾客在用餐。一家餐厅的服务员告诉记者，周一到周三，进店吃饭的客人比其他时段明显增多。

英国财政大臣苏纳克表示，政府为保护餐饮业岗位推出了无息贷款和削减增值税等优惠政策，并对餐饮业、旅游业等行业增加了投资计划。如今，一些餐馆出现复苏迹象。但许多餐饮企业也表示，由于必须遵守社交距离，餐厅能容纳的顾客数量仅为疫情前的一半左右，即便人们前来用餐，收入也大不如前。此外，每周没有政府补贴的时候，餐厅食客人数骤然下降，上座率起伏较大。有行业协会代表称，英国餐饮业仍将举步维艰，甚至超过3/4的餐饮企业在未来12个月内面临破产风险。

目前，英国仍面临严峻的经济挑战。根据英国国家统计局的数据，今年第二季度英国国内生产总值下跌了20.4%，陷入2008年以来的首次技术性经济衰退。此外，英国公共债务余额已超2万亿英镑，相当于国内生产总值的100.5%，这是自1960至1961财年以来，英国公共债务首次超过国内生产总值。

英国央行英格兰银行预测，今年年底失业率将上升至7.5%左右，约250万人面临失业风险。英格兰银行首席经济学家安迪·哈尔丹在《每日邮报》发表文章称，政府此前推出的财政救助措施有助于保护经济免受灾难性损失，目前英国经济已走上复苏的轨道，但要完全复苏仍需时日。

（本报伦敦9月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 17 版）