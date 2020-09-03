给小康生活装上“智慧芯”

依靠科技创新，建设低成本、广覆盖、高质量的公共服务体系，实现优质资源普惠共享，科技就能造福人民、助力小康

科技改善生活，助力全面小康。在山东采访，发现不少科技创新的元素，科技对美好生活的塑造令人印象深刻。

在烟台市福山区福惠社区里，有一个“线上+线下”智慧居家养老信息服务平台。线上，老年人足不出户就能一键呼叫看护照料、医疗保健；线下，包括食堂、卫生站、书画室、健康室等功能区在内的综合服务中心，可以提供一站式多元养老服务。社区书画室的负责人张吉平老人说，这就是他理想中的小康生活。

高科技，正在赋予养老事业全新内涵，使养老方式有了更多选择。低成本、智能化、高效率、人性化的养老模式，让老年人的生活更富有温度、更具有品质。张吉平老人在书画室练习已有6个年头，不仅在这里找到了精神寄托，而且见证了很多老年人享受社区智慧养老带来的快乐。人们对美好生活的新需求日益增多，只有通过持续的科技创新，根据新需求推出新产品、提供新服务，才能不断满足人们的生活期待。

小康生活成色高不高，科技的力量很重要。以社区治理为例，在青岛市李沧区上流佳苑社区，智能设施让生活面貌焕然一新。高清摄像头、精准定位、实时报警，一套高空抛物检测系统护航“头顶上的安全”；井盖检测模块，可以检测井水冒溢情况；能提醒占道车辆的违停检测系统、能感知过载电流和烟火的智能电动车存放处……安全、便捷、宜居的智慧社区提升了生活质量，为社区管理插上了科技翅膀，也增强了居民的获得感、幸福感、安全感。依靠科技创新，建设低成本、广覆盖、高质量的公共服务体系，实现优质资源普惠共享，科技就能更好造福人民、助力小康。

生活中的科技提升生活品质，生产中的科技助力产品提质。在潍坊市寒亭区国家现代农业产业园中，笔者看到了“挺直腰杆儿”的西瓜。借助新技术，西瓜“站”在蔓藤之中，提高了土地利用率，使得光照和水分更均匀、瓜果品质更好。不仅如此，产业园依托“科研中心+公司+基地+农户+营销体系”的运营模式，孵化出一条研、产、销一体化的链条，400多农户由此告别了“土里刨食、靠天吃饭”的日子，收入也水涨船高。科技给农业装上了“智慧芯”，随着越来越多先进技术从科研平台飞入田间地头，农民的小康之路会越走越阔、越走越实。

科技进步引领发展、改变未来，为全面小康注入了强劲动力，为群众生活增添了幸福砝码。在威海市环翠区花园社区，200多米的栏杆上搭载了一个果蔬“墙上农场”，通过环保酵素技术把果蔬垃圾制成酵素，反哺“墙上农场”，既美化了环境又能让人享受劳动乐趣。这是科技与生产的双赢，也是科技赋能小康生活的共赢，继续拥抱科技创新，我们的小康生活一定能行稳致远。

（作者为本报新闻协调部记者）

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 05 版）