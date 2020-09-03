补发展短板 建美好家园

北京城正北，有两个超大型居住区：回龙观、天通苑，常住人口80多万，70%以上是年轻人，60%以上具有大专以上学历。

40岁的郝鹏宇，来自黑龙江大庆，大学毕业来京打拼，买房、结婚、生娃，在回龙观已住了15年。人口密集、交通拥堵、公共服务配套不足……这里突出的“大城市病”，他感受深切。

2018年8月，北京启动优化提升“回天地区”公共服务和基础设施三年行动计划，集中政策和力量，实施公共服务提升、交通治理、市政基础设施完善三大攻坚工程，着力补齐发展短板，打造与国际一流的和谐宜居之都相匹配、充满活力的美好幸福新家园。“从那时起，回龙观地区一天一个样。”郝鹏宇说。

路越走越顺

双向八车道的回龙观东大街上，车虽多却并不拥堵，郝鹏宇的家就在街边的华龙苑北里。“这里的交通曾是最大问题。”站在客厅的落地窗前，郝鹏宇讲起回龙观地区的交通痛点，“去市里上班，开车只能通过北郊农场桥上京藏高速，那会儿堵上个把小时是常事。”

那条被回龙观居民盼了10多年、穿过奥林匹克森林公园的林萃路，本计划2008年建成通车，但因修路要穿过即将拆除的五星啤酒厂，中间的930米始终无法打通。

“三年行动计划能不能完成，就看林萃路能不能打通。”回龙观居民盼着，也看着。

2018年底，在北京市委和市政府主要负责人关心下，通过市直相关部门和昌平区的共同努力，“厂区整体收储、先行修路”的思路达成共识。今年6月30日，路终于通了。与此同时，北郊农场桥改造拓宽；回龙观至海淀区上地还开通了北京首条自行车专用路。回龙观居民出行，有地铁，有高速公路，有自行车专用道，快行慢行自由选择。

现在，林萃路已经成为郝鹏宇的首选路线，“跟以前比，最少能节省半个多小时，路越走越顺。”

学越上越好

作为北京市城市化进程中形成的大型居住区，“回天地区”过去“学位少，好学校更少”的大难题，让一些居民选择离开。

如今郝鹏宇和妻子张薇选择留下，“不是经济上的原因，是这两年‘回天地区’的变化，给了我们信心。”

小两口有两个女儿，大女儿今年上小学一年级，小女儿还不到两岁。为了孩子上学方便，他们前两年在回龙观地区的一所小学旁买了二套房。

“现在看是买早了。”张薇说，“人大附中昌平学校已经建到了家门口，离得近、条件好，不用再搬家。”

在“回天地区”三年行动计划中，与教育相关的项目达32项，提升教学品质是重点。北京市昌平区城管委副主任、回天地区专项治理工作专班副班长薛岩介绍，目前，清华附小、人大附中等名校都已进驻，“我们还将‘回天地区’的42家民办幼儿园转为普惠性质，增加普惠性幼儿学位1.3万个，普惠率已提高到83%。”

“以后小女儿上幼儿园也有了着落。”张薇说，大女儿之前上的是民办园，每月要交4200元，“听说转成普惠幼儿园后，一个月托儿费才650元。”

“随着优质教育资源陆续引入，现在不仅有学上，而且学越上越好。”郝鹏宇说。

不只是教育，公园、文体设施、医疗机构、高档商区……直面居民需求，诸多民生难题正逐步破解，产城融合、职住平衡、精细化治理正在同步推进。

家越建越美

郝鹏宇在国企当过程序员，在民企当过项目经理，2018年自己创业。如今，他又多了一个身份：小区里的“垃圾分类监督员”。每个月，他都要抽出两个小时参与社会服务，“建设美好家园，就要人人参与。”

硬件提升，软件也没落下。“回天地区”三年行动计划发布不到一个月，“回天有我”社会服务活动就在这里的129个社区（村）红红火火开展起来。

“‘回天地区’的变化，居民是最大的受益者，也是最大的参与者。”昌平区龙泽苑社区党支部书记、居委会主任伊然深有感触，“各级党组织和党员带头，居民主动参与，各类社会力量有序服务，才能共建美好家园。”

在手机上点点小程序，由定点餐饮单位制作的餐食，就能为老人送到社区。早餐10元、午餐18元、晚餐16元，价格实惠，味道也不错。

“针对老年人就餐难题，我们发起了‘回天有我’老年餐桌计划。”昌平区社会组织发展服务中心主任张多介绍，“通过区里的社会组织孵化基地，‘回天地区’各类社会组织已达1229家，涵盖家政、养老、文化等各个领域。社会组织参与社会治理的广度与深度不断拓展。”

昌平区的同志告诉记者，“回天地区”改造提升，“将持续做下去”。

“我们小家一定会越过越好，越建越美。”郝鹏宇说。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 04 版）