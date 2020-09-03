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新疆逐步恢复正常生产生活秩序

2020年09月03日08:23 来源：人民网－人民日报

本报乌鲁木齐9月2日电  （记者杨明方、阿尔达克）2日起，新疆户外旅游景区（点）向广大游客开放，同时恢复跨省（区、市）旅游。这意味着新疆全区疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会秩序加快恢复。

1日晚，新疆维吾尔自治区党委召开视频会议，安排部署统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作。会议指出，各地各部门要在抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的前提下，全面恢复正常生产生活秩序，全力维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。此前，为切实减轻新冠肺炎疫情对新疆经济社会发展带来的不利影响，自治区已实施一系列减税降费政策，帮助企业和个体工商户复工复产、稳定发展，促进全区经济平稳运行。

7月15日0时至9月1日24时，新疆累计治愈出院确诊病例804例，无症状感染者解除医学观察229例。截至9月1日，新疆已连续15日无本土新增确诊病例和无症状感染者。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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