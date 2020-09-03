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我国科学家发布亿级神经元类脑计算机

2020年09月03日08:23 来源：人民网－人民日报

本报北京9月2日电  （赵婀娜、柯溢能、吴雅兰）浙江大学联合之江实验室9月1日在杭州发布一款包含1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触的类脑计算机。该计算机使用了792颗由浙江大学研制的达尔文2代类脑芯片，神经元数量规模相当于小鼠大脑。

据介绍，类脑计算是用硬件及软件模拟大脑神经网络的结构与运行机制，构造一种全新的人工智能系统。本次成果是将792颗我国自主产权的达尔文2代类脑计算芯片集成在3台1.6米高的标准服务器机箱中，形成一台机架式类脑计算机。团队研发了一个面向类脑计算机的类脑操作系统——达尔文类脑操作系统，以实现对类脑计算机硬件资源的有效管理与调度，支撑类脑计算机的运行与应用。

据介绍，目前该类脑计算机已经实现了多种智能任务，例如将类脑计算机作为智能中枢，实现抗洪抢险场景下多个机器人的协同工作；模拟多个不同脑区，仿真不同频率闪动的视觉刺激时该脑区神经元的周期性反应等。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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