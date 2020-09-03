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疫情封锁下不用通勤上班 美国人省下的不止是钱

2020年09月03日08:20 来源：中国新闻网

中新网9月2日电 据美国侨报网1日报道，新冠疫情下的封锁使上班通勤停摆。随着每天活动的里程数减少，通勤者们已省下数十亿美元。

此外，通常，人们会在夏季休假，旅行所产生的英里数将达到顶峰，但是今年夏天会大不相同。据美国联邦公路管理局的数据，在2020年6月，美国人行驶的里程数比2019年同期减少了近370亿英里。

根据网络平台Upwork的调研，此前驾驶车辆上下班但现在居家工作的人们，每天共节省7.58亿美元。自疫情暴发以来的几个月中，这一数字累计达到900亿美元。

Upwork首席经济学家亚当·奥齐梅克(Adam Ozimek)表示，这些节省的费用包括汽油费、汽车维修费，以及解决驾驶给社会带来负面影响的花销，如治理交通拥堵和污染。

然而，在节省下来的成本中，占最大比重的是时间成本。奥齐梅克指出，虽然很难用数字计算时间成本，但交通部提供的估算值显示：美国人驾车上下班每小时成本为12.5美元。

考虑到美国人长途通勤的习惯，这一时间成本将继续累加。根据奥齐梅克的数据，2018年，美国人平均每天在通勤上需要54.2分钟。近几十年来，人们的通勤时间不断增长。即便在纽约或旧金山湾区等高成本、通勤便捷的大都市，就业人员也没有缩短其平均通勤时间。

值得一提的是，根据Upwork报告，从长期来看，居住在宾夕法尼亚州东斯特劳斯堡的员工，从远程工作中节省下来的时间最多。

奥齐梅克说：“我们会看到人们从较高生活成本的地区向较低生活成本的地区转移。”

然而，继续在家工作对支持此前办公环境的当地经济不利，因为居家员工无需支付通勤费用，无需在办公区附近购买咖啡、午餐等，这会使支持办公环境的基础服务业面临风险。

(责编：许心怡、崔元苑)


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