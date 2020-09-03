国家卫健委：9月2日新增确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京9月3日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（陕西6例，广东3例，四川2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者889人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例172例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例2528例，累计治愈出院病例2356例，无死亡病例。

情况显示，截至9月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例192例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80251例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85077例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者816868人，尚在医学观察的密切接触者7259人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者349例（境外输入334例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5365例。其中，香港特别行政区4830例（出院4401例，死亡93例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区489例（出院471例，死亡7例）。