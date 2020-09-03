九成受访职场青年表示离开校园后依然保持学习习惯

前段时间，华中师范大学的一位妈妈毕业生引起了人们的关注。她陪女儿考研，母女俩先后考上了研究生。妈妈通过自己的努力，不仅顺利毕业还收到了博士研究生录取通知书。人们从这位妈妈身上，看到了终身学习的力量。

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1966名职场青年进行的一项调查显示，94.5%的受访职场青年表示，在离开校园后依然保持着学习的习惯，70.2%的受访职场青年认为终身学习可以让自己选择机会更多，发展空间更大。

受访职场青年中，男性占52.9%，女性占47.1%。

94.5%受访职场青年表示，离开校园后依然保持学习习惯

某银行客户经理刘岩（化名）表示，在工作之余，会在宏观经济、商业管理等领域，投入更多的时间进行学习，“这些内容与我的工作相关，可以提升专业能力。此外，我也会看其他领域的书，因为平时经常接触客户，大家在一起谈论的不只是金融方面的内容，如果有更宽的知识面，聊起天来，能接上话不冷场”。

今年27岁的郝婷（化名），在北京某事业单位工作4年，她感觉需要一些新的发展空间，于是在去年考取了一所学校公共管理专业的在职研究生。她希望通过这样的方式提升学历，在未来有更多的选择可能，“虽然我平时也有看书的习惯，但这种学习很随性，经常是兴趣来了，想起来就看看。想通过考学的方式，系统性提升专业知识水平”。

调查中，94.5%的受访职场青年表示，在离开校园后自己依然保持着学习的习惯。进一步交互分析发现，男性受访职场青年选择继续学习的比例更高（95.3%）。

至于继续学习的原因，62.2%的受访职场青年表示是跟不上时代节奏，怕被落下，59.5%的受访职场青年感觉个人竞争力不够强。其他还有：知识更新快，有本领恐慌（53.8%），丰富个人学识和见识（48.7%）以及探寻更多的发展可能性（47.7%）等。

刘岩说，除了读书，他还会关注行业资讯、参与论坛，“现在线上的讲座也很多，听一听经常会有新的收获”。

在北京某私企做咨询工作的陶铭（化名），一直保持着学习的习惯。“对于工作上需要用到的知识，我会通过网课等形式来学习，比如前段时间报了一个python课程班。其他的时间，我会订阅知识付费的专栏产品，在休息时间听一些课程，比如理财知识、文学艺术欣赏等，可能不算系统的学习，但总会有收获”。

数据显示，受访职场青年继续学习的方式主要有：上网课/购买知识付费（64.9%）、阅读书籍（63.5%）和考取技能证书（60.7%）。其他还有：看节目/视频（41.0%）、听讲座（33.9%）和考学（12.0%）等。

97.6%受访职场青年认为终身学习对个人发展重要

“我们上学时，学习的都是专业知识，建立起来的知识体系也是与专业相关。但工作后会发现，除了这些专业技能和知识，其他的内容也很重要。”刘岩觉得，保持终身学习的习惯非常重要，不仅可以丰富知识，还可以全面发展，“像我们经常会有沟通谈判的场合，但沟通技巧上学时并没有学过。再比如时间管理，学习这些知识，对自己的工作、生活都是有帮助的”。

调查中，97.0%的受访职场青年认同终身学习的理念，97.6%的受访职场青年认为终身学习对个人发展重要。

今年33岁的曹芳（化名）在天津从事销售工作，她有个3岁的孩子。曹芳说在陪伴孩子成长的过程中，自己也在不断学习，“开始是专门学习育儿知识，现在则更多地关注亲子成长的内容”。

“我觉得对于职场青年来说，保持继续学习的习惯和心态非常重要。”曹芳觉得，工作后保持学习的习惯，会拓展视野，“我觉得有终身学习意识的人，在遇到问题时不会逃避，而是通过学习、掌握技能来直面、解决问题。对于下一代来说，也会产生言传身教的作用”。

调查显示，70.2%的受访职场青年认为终身学习可以让自己选择机会更多，发展空间更大，62.1%的受访职场青年认为终身学习可以提升专业素质，让技能本领更过硬，61.6%的受访职场青年表示可以跟上时代步伐，不被落下。终身学习的其他益处还有：增强自信心，提升成就感（55.5%），养成积极向上的生活状态（42.5%）和丰富知识储备量（32.3%）等。

陶铭觉得，学习可以让自己接触到新鲜事物，保持一种积极向上的状态，“学习应该是一种最强大的生存技能。只要肯学习，就会不断进步”。

“我觉得现在很难靠‘吃老本’在职场上一路绿灯了。”郝婷觉得，现在各行各业发展都很快，如果不保持终身学习的习惯，就算是在学校学习了很多专业知识，也可能没办法应付新出现的情况，“我觉得不断学习就是以不变应万变”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报