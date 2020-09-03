北京9月3日起部分国际航班恢复直航

本报北京9月2日电（中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕）今天下午，在北京市第165场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建宣布，自9月3日起，北京将稳步有序恢复直航北京国际商业客运航班。

此前，为严控首都疫情输入风险，自3月23日开始，入境北京的所有国际客运航班被分流到指定第一入境点，接受检疫符合条件的旅客可搭乘原航班入京。

徐和建说，综合考虑境外疫情输入风险和北京市病例收治能力、集中观察场所负载能力等因素，试运行阶段将现有实施指定第一入境点的部分国际航班调整为直飞北京，优先考虑已实施远端核酸检测且输入风险较低的国家，将实施远端核酸检测措施作为恢复与北京直航航班的必要条件，先期逐步恢复柬埔寨、希腊、丹麦、泰国、巴基斯坦、奥地利、加拿大、瑞典直航北京国际商业客运航班。

徐和建表示，北京将实行每日入境进京人员总量调控，试运行阶段每日直航航班（含港澳台）、包机人数统筹掌握在500人左右，试运行后视情况逐步恢复至每日不超过4-5个航班，人员规模掌握在1000人左右。

徐和建说，对恢复直航北京的国际航班，坚持全流程健康管理。在远端源头防控方面，直航北京国际航班旅客原则上应为通航国家和地区的公民以及在该地的中国公民，严格控制第三国人员在该地中转入境北京口岸。根据入境后实际输入病例数，及时采取恢复指定第一入境点入境、航班熔断等措施，最大限度阻断疫情输入风险。

国际航班抵京后，将全部统一降落在首都机场已按防疫要求改造后的T3-D专区，原则上对入境人员集中观察14天，并进行两次核酸检测。对核酸检测结果呈阳性、出现发热或呼吸道症状以及密切接触者等人员，及时安排转送至定点医院。通过全程闭环管理，确保将疫情输入风险降到最低。

北京市卫生健康委员会一级巡视员、新闻发言人高小俊表示，市卫健委已成立驻机场工作专班，调度北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、地坛医院等单位进驻。直航恢复初期，确定地坛医院为医学筛查和医疗救治定点医院。

来源：中国青年报