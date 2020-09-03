针对餐饮垃圾分类 昌平城管专项检查

本报讯（记者 李涛）近日，昌平城管加大全区范围内特别是主城区餐饮行业垃圾分类专项执法，就设置、管护垃圾分类收集容器以及收集运输、台账管理、排放记录等情况进行检查监督。

在位于富康路餐饮一条街的万荣烤鸭店后厨，商家摆放了四个不同功能的垃圾投放容器，标识明确、摆放整齐。昌平城北街道综合行政执法队执法组长陈永宝介绍，经过全面细致的检查，该企业垃圾分类工作基本符合要求。随后，执法人员又现场对企业负责人进行了垃圾分类知识宣传讲解，叮嘱其在清理餐后食品时要沥干水分，及时进行分拣分类投放，运输餐厨垃圾时要避免泄漏遗撒。

下一步，昌平城管及各镇街综合行政执法队将进一步深化生活垃圾分类第四波次专项执法工作，积极推进生活垃圾分类专项执法周行动，重点围绕桶站设置、混装混运、个人违法投放等问题加大执法力度，促进各责任主体更好地履行职责，形成良好习惯养成。