禁绝“以命送餐”须强化平台监管

对于外卖小哥来说，配送时间要求相当苛刻，如果迟到，要扣掉部分运费，如果被用户投诉，甚至还可能倒贴钱。因此，大街小巷出现了不少身着快递工服、骑着电动车拼命赶时间的外卖小哥，超速、逆行、闯红灯，成了一些外卖小哥常见的行为。

据统计，2019年上半年，上海市发生涉及快递、外卖行业各类道路交通事故325起，造成5人死亡、324人受伤，平均每天要发生近2起交通事故。这一现象引发了社会广泛关注，不少人称外卖小哥在“以命送餐”。（9月2日《北京晚报》）

设身处地换位思考一下，外卖小哥真的很不容易，风里来雨里去不说，穿行在密集的车流人流中还要担心因为迟到被客户给差评。“多送多得”的平台绩效考核重压之下，一些骑手对自身和他人安全的忽视，对交通法规的漠视，既让人同情，又颇感有些无奈。

为了扭转这种局面，全国不少地方的交通管理部门也是颇动了一番脑筋。北京市在出台针对快递外卖行业所使用的电动自行车实行“五统一”管理，即统一车辆颜色、车辆标识、车辆编码、发放从业人员学习卡和购买车辆交通意外保险的基础上，还要求快递外卖企业建立对交通违法驾驶人专项教育培训制度，涉事员工需要暂停配送工作、重新学习交规。上海、深圳等地则每月向社会公布各外卖送餐企业涉及交通违法总量及违法率，对于排名靠前的企业进行约谈。

所有这些举措都对禁绝“以命送餐”起到了一定的效果。然而，面对一些平台对外卖小哥的粗放式管理和“按单计酬、多送多得、迟到罚款”的运作模式，仅仅依靠交通管理部门的路查和约谈又多少显得有些力不从心。为此，通过各相关管理部门的合力来强化外卖快递平台的监管，就成为禁绝“以命送餐”的治本之策。

外卖快递作为新兴业态，近年来发展速度很快，为便利市民生活和吸纳就业作出了积极贡献。对这些新业态新平台的监管，应当坚持“包容审慎”的原则，一方面要鼓励创新，不能“一管就死”；另一方面要守住底线，而安全就是一条谁都碰不得的红线。

具体而言，如何进一步完善平台与外卖快递小哥的劳动关系，使得平台对小哥的管理和权益保障更加到位？如何扭转平台不够科学的绩效考核体系，令小哥们既有工作的积极性又有生命的安全感？如何建立科学有效的平台安全监管机制，通过更加实实在在的硬办法倒逼平台转变急功近利的发展模式？一句话，对外卖快递平台的包容审慎监管必须坚持问题导向。提高监管效能，优化服务水平，鼓励真正的创新发展，营造市场公平竞争环境，促进新业态新模式健康发展。

从我国现行的法律上看，关于外卖配送的法律法规仍较少，整个外卖行业法律法规还存在诸多空白点，因此需要国家主导制定相关的法律法规形成标准，使得有法可依。（栗玉晨）