推“半份饭”设“提醒员”

【浪费可耻 节约为荣】

菜品可以选半份，馒头、花卷有了“小号”款……近日，水利部干部职工惊喜地发现机关食堂出现了新变化。为杜绝“舌尖上的浪费”、从源头上减少浪费，水利部机关服务局不仅在调整餐品分量上下功夫，还强化内部管控，安排专人精准统计每日用餐人数，按需进行食材采购配备，严格把控成本核算，最大限度减少原材料储存浪费。同时，不断加强厨师技能培训，适时开展技能比赛，提升各流程各环节工作效率，持续优化菜品搭配，减少食材粗加工过程中边角料浪费，最大限度减少食材损耗。

监督引导也是节约粮食的重要举措。如今走进水利部机关食堂，可以看到佩戴“节约粮食”袖标的干部职工，在用餐时段不时提醒用餐人员“少量多次、按需取餐”，并指导干部职工进行垃圾分类。除了节约粮食志愿者队伍的人为提醒，实时监控手段也一直“在线”。在水利部机关食堂的餐盘回收处，张贴有“您已进入监控区域，浪费粮食会曝光哦”的提示语。“借助监控录像，可以对就餐人员的‘光盘’落实情况进行监督，有效杜绝‘舌尖上的浪费’。”水利部机关服务局有关负责人表示。

据介绍，水利部党组一直高度重视餐饮浪费问题，始终将打牢干部职工节约意识作为重中之重。水利部机关服务局在党员微信群推广简约适度、文明绿色的餐饮理念，充分发挥党员先锋模范带头作用，在食堂入口、取餐台等醒目位置摆放“光盘行动，从我做起，按需取量，杜绝浪费”宣传标语，号召水利部机关广大干部职工积极参与、人人参与“光盘行动”，引导大家制止餐饮浪费行为，有效推动节约型机关建设。

通过采取一系列措施，目前，水利部机关干部职工节约意识普遍明显增强，机关食堂节约效果凸显，餐后厨余垃圾量较以往下降20%左右。

水利部机关服务局有关负责人表示，将持续扎实做好制止餐饮浪费行为，在更细更实更严上下功夫。常抓不懈，继续通过多种方式加大对节约粮食、制止餐饮浪费的宣传力度，充分调动干部职工主动性、积极性，形成“单位节约我尽责、个人节约我带头”的良好风尚。做好精准量化，继续在“数字”上做工作，科学、动态确定每日食材采购量和用餐人数，优化供餐方式和服务模式，向精准量化要成本、要创新、要节约。建立长效机制，加大监管约束力度，培养干部职工节约习惯，持续推动机关作风建设。

（本报记者 陈晨）