9月1日辽宁新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例和1例境外输入无症状感染者

9月1日0时至24时，辽宁省新增1例境外输入（来自菲律宾）新冠肺炎确诊病例，为大连市报告病例，属轻型病例。新增1例境外输入（来自菲律宾）无症状感染者，为大连市报告。当日境外输入无症状感染者治愈出院1例。

截至9月1日24时，全省累计报告确诊病例263例（含境外输入39例），治愈出院259例，死亡2例，在院治疗2例。目前，尚有2例无症状感染者在定点医院隔离治疗。

新增境外输入确诊病例系“芳塔娜”号油轮菲律宾籍船员，男，32岁。8月27日随“芳塔娜”号油轮抵达大连长兴岛口岸，8月28日办理海关入境，8月29日大连长兴岛海关检疫人员对该轮实施登临检疫，该患者核酸阴性。8月30日海关再次进行核酸检测，结果阳性。8月31日，经大连市疾病预防控制中心复核核酸为阳性，即转运至省新冠肺炎集中救治大连中心隔离观察。9月1日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新型冠状病毒肺炎轻型确诊病例，目前病情平稳。该患者入境后采取闭环管理。

新增境外输入无症状感染者系“芳塔娜”号油轮菲律宾籍船员，男，44岁。8月27日随“芳塔娜”号油轮抵达大连长兴岛口岸，8月28日办理海关入境，8月29日大连长兴岛海关对该轮实施登临检疫，其核酸为弱阳性。8月30日海关再次对其进行核酸检测，结果为阳性。当日，经大连市疾病预防控制中心复核核酸为阳性。8月31日，将其转运至省新冠肺炎集中救治大连中心隔离观察。9月1日，经市级专家组会诊诊断为新型冠状病毒无症状感染者。该患者入境后采取闭环管理。