福建省降低12项放疗价格 年可减轻医疗费用负担约1亿元

人民网福州9月2日电（陈楚楚）据福建省医保局消息，为进一步规范恶性肿瘤放射治疗收费行为，控制医疗费用不合理增长，福建省医保局出台政策降低旋转调强等项目价格，年可减轻医疗费用负担约1亿元。

据悉，福建省医保局将规范放疗类医疗服务项目计价单位。以放射剂量作为收费的计价单位，使收费更好地反映临床诊疗实际，防止计价数量混乱、分解服务频次等现象发生，进一步规范医疗机构收费行为。同时，调整理顺不同放疗技术服务项目的比价关系。按照不同放疗技术及剂量差异，降低旋转调强等12项价格明显偏高的放疗服务项目的价格，理顺不同放疗技术服务项目的比价，合理体现不同技术与服务的价值。

此外，省医保局还要求各地医保部门及时做好辖区内相关医疗服务项目及价格的更新调整及维护工作。同时将适当调高部分偏低的其他诊疗项目价格，促进临床诊疗技术发展。