新冠肺炎疫情造成了历史上最大规模的停课和教育中断，在危机最严重的时候，有超过15亿学生受到影响，其中7.67亿是女学生。

在世界各地努力制定学校复课计划之际，联合国教科文组织和全球教育联盟性别平等旗舰项目成员日前发起新的“停课不停学” 宣传活动，其关注重点在于“不让女童掉队”。

发起“停课不停学” 宣传活动

联合国教科文组织披露，新冠疫情下，将有超过1100万名女学生（包括从学前教育到高等教育）可能在2020年无法重返校园。这个惊人的数字不仅威胁到几十年来在性别平等方面取得的进展，还为世界各地的女孩带来了少女早孕、早婚以及强迫婚姻和暴力的风险。对许多女孩来说，学校不仅仅是通往美好未来的一把钥匙，更是一条救生索。

新的“停课不停学” 宣传活动，呼吁努力维护在女童教育方面取得的进展，确保女童在学校关闭期间的学习连续性，并促进女童在学校重新开放后安全返回学校。事实上在疫情发生之前已有1.3亿女童失学，并呼吁国际社会紧急合作，保障她们的受教育权。

活动多语言宣传活动包括一个启动视频、有趣的社交媒体内容、为电台和由青年领导的组织准备的实用工具包，以及为合作伙伴提供的女童复学指南，以邀请世界各地的民众和利益攸关方参与。

活动也动员地方层面的青年活动人士和社区广播电台接触偏僻的社区。在地方和区域上有影响力的人士、专家、教育从业者以及女童和妇女权利的倡导者也承诺通过各自的网络扩大活动信息和知识的传播规模。

教科文组织呼吁，现在就加入这一活动，发出你的声音，保障世界各地的女孩“停课不停学”。

全球教育联盟由教科文组织在新冠肺炎疫情初始时期发起，为保护受教育权提供一个合作和交流的平台。该联盟已创建了三个旗舰项目，其中一项涉及性别平等问题。性别平等旗舰项目致力于解决新冠肺炎疫情教育影响在性别层面引发的问题，并维护近几十年来在教育领域性别平等方面取得的进展。目前，该联盟汇集了来自联合国大家庭、社会组织、学术界和私营部门等领域的140多名成员。

女童复学指南发布

作为新的“停课不停学” 宣传活动的一部分，联合国教科文组织和联合国儿童基金会等机构于8月25日发布《重建平等：女童复学指南》。

该指南旨在帮助教育部门的政策制定者、从业者及其合作伙伴解决因新冠疫情导致的停课在性别层面引发的问题。

对于保障学校关停期间的学习连续性，制定全面、及时且有依据的返校计划，推进以安全、促进性别平等、适用于儿童并且满足边缘化女童需求的方式重新开放学校，指南提出了具有针对性的建议。

指南强调通过采取促进性别平等的措施来“重建平等”，这些措施将改变教育系统，重点建设教育韧性，并着重解决女童教育面临的主要瓶颈和障碍。

指南由教科文组织全球教育联盟性别平等旗舰项目的合作伙伴编写。

全球至少有三分之一学童在新冠停课期间无法进行远程学习

联合国儿童基金会8月27日发布的一份报告显示，在新冠疫情导致学校停课期间，全球至少有三分之一的学龄儿童，即4.63亿儿童，无法进行远程学习。

报告基于来自100个国家的数据，对学前、小学、初中和高中以下学龄儿童开展远程学习所需的家用技术和工具的可用性进行分析。数据包括电视、广播和互联网，以及停课期间通过这些平台提供的课程的可获得性。

尽管学校关闭期间缺乏远程学习机会的情况令人担忧，儿基会警告说，实际情况可能更糟。即使儿童可以在家中获得远程学习的技术和工具，但由于做家务的压力、被迫工作、恶劣的学习环境和缺乏支持等因素，他们可能也无法通过广播、互联网等平台进行远程学习。

该报告凸显了不同地区间存在严重的不平等现象。其中，撒哈拉以南非洲地区的学龄儿童所受影响程度最大，他们中有半数人无法进行远程学习。其次是西部和中部非洲、中东和北非、南亚、东欧和中亚、东亚和太平洋地区、拉丁美洲和加勒比地区。

报告称，最贫困家庭和农村地区的学生最有可能在学校停课期间错失学习机会。全世界无法进行远程学习的学龄儿童中，有72%生活在当地最贫困的家庭中；中等偏上收入国家无法远程学习的学生中，最贫困家庭的学生占86%；全球范围内，无法远程学习的学龄儿童中，有四分之三生活在农村地区。

该报告还指出，在获得远程学习机会方面，不同年龄组的儿童间也呈现差异，低龄学生最有可能在其学习和发展的关键时期错失远程学习机会：

约70%的学龄前儿童（1.2亿人）无法远程学习，主要原因是幼儿进行在线学习所面临的挑战和制约、相关远程学习项目的缺失以及远程学习所需家庭资源的缺乏。

至少29%的小学生（2.17亿人）无法远程学习；至少约24%的初中学生（7800万人）无法远程学习。

相比之下，高中学生无法远程学习的可能性最小，至少18%的高中生（4800万人）缺少远程学习所需的技术资源。

儿基会敦促各国政府在开始放宽封锁限制时，优先考虑安全地重新开放学校。如果无法重新开放，该机构敦促各国政府在其连续性教学和重新开放计划中融入补偿性学习方案，以弥补学校关闭时损失的学习时间。重新开放学校的政策和做法必须包括提供广泛的受教育机会，包括远程学习，并对弱势群体予以特别关注。教育体系也须为抵御未来可能出现的危机而做出调整和响应。

儿基会与联合国教科文组织、联合国难民署、世界粮食计划署、世界银行联合发布的《学校复课框架》旨在向各国政府提供实用的建议，内容聚焦政策改革、资金需求、安全复课、补偿教学、健康和保护以及惠及最边缘化的儿童。

儿基会呼吁进行紧急投资，以弥合数字鸿沟，使每个儿童都能接受远程学习，而且，最关键的是，优先考虑安全地重新开放学校，这是其“重新构想”运动的一部分，旨在防止新冠疫情对儿童造成持久的危机，尤其是最贫穷和最脆弱的儿童。（何蒙）