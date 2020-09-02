疫情下的日本开学季：音乐课不许唱歌 吃饭不能说话

中新网9月1日电 据日本《东方新报》报道，自8月24日以来，日本东京都内的绝大多数学校迎来了开学季。为了防止新冠病毒在学校蔓延，东京都教委对学生和学校提出了一些防疫要求。

据报道，由于新冠疫情仍未完全受控，日本东京都教委针对秋季新学期的课程提出了以下要求：希望学生能够避开交通高峰期，分学年进行分散上学；校内每次课间休息都必须开窗通风，门把手之类的一天必须消毒一次以上。

在课程方面，要求学校停止有肢体接触的体育课，以及音乐课不许唱歌等措施。

此外，为了避免感染，学校要求学生在午餐时间不可以面对面坐着吃饭。且必须保持安静不可以说话交流。

报道称，连续的高温外加疫情的蔓延，使得2020年的秋季新学期的开学季变得非常特殊。对此有学生家长表示，一方面很担心孩子们聚集在一起上课容易发生集体感染，一方面又怕孩子落下学校的功课。只好让孩子在“夹缝中生存“。而孩子们即使满心欢喜去学校上课，面对的也是不能唱歌的音乐课，不能近距离接触的体育课，以及不能说话的午休时间。

疫情的到来反映出了日本教育的许多问题。日本女子大的清水睦美教授称，新业务的增加使得教师们的任务变重，建议行政部门临时雇佣失业者来分担教师们的任务。而且现行的教育对策根本无法对应未来的第二波，第三波疫情，需要重新审视教育机制。