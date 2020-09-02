“最美医生”蔡卫平：与传染病交锋37年

“这是我获得的最高荣誉。”年近花甲的广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平，刚刚被评为2020年“最美医生”，他也是广东省唯一一名获此殊荣的医生。

在感染科奋斗了37年，有着“抗非”功臣、艾滋病专家、全国人大代表等多重身份的蔡卫平，在今年抗击新冠肺炎疫情的战“疫”中，依然坚守着悬壶济世的医者仁心。他甚至计划好退休后，继续为健全基层医疗出力，推动基层医疗卫生机构、村卫生站建设，培训更多基层医生。

尽管获奖无数，但蔡卫平总是轻描淡写地说，这只是对过往工作的肯定。“我希望在自己能力范围内，为患者多做一点事。”

艾滋病防治的“守护神”

蔡卫平是全国从事艾滋病治疗的临床医生之一，在我国较早开展了艾滋病的规范化高效抗逆转录病毒治疗、艾滋病机会性感染谱的调查以及其药物预防与治疗等研究工作。

30多年来，他已带领团队，成为全世界最大艾滋病抗病毒治疗点的“守护神”。他所在的广州市第八人民医院感染科，承担了广东省近三分之一艾滋病患者的治疗和随访工作。

“艾滋病刚流行时，好多地方缺医少药。”蔡卫平记得，十几年前他们到河南驻马店等地驻镇驻村指导艾滋病防治，村长把村里感染HIV的人叫到一起，大家坐在村委会的院子里看病。一些患者因药物引起的皮疹相当严重，但村医无法处理……这些窘况让他认识到：要改变艾滋病防控困境，必须下沉到基层。

蔡卫平发现，从20世纪90年代开始，在全国都是疾控中心（CDC）管理艾滋病患者，甚至直接参与治疗。这一模式往往无法理顺CDC与医院的关系，以至于在治疗上出现一些不规范的情况。

为了改变这一现状，蔡卫平四处奔走，与广东省疾病预防控制中心密切合作。终于在2003年，广东将艾滋病防控和治疗的定点医疗机构落在各级医院。

后来，蔡卫平牵头制定了《广州市艾滋病及常见机会性感染减免费药物治疗实施办法》，最大限度保障艾滋病患者权益，被称为至今国内最好的“四免一关怀”地方政策。

“我喜欢挑战，做医生的最高境界就是治好别人看不好的病！”在蔡卫平的推动下，多项针对艾滋病患者的人性化政策落地。在广东，艾滋病病死率降至3%以下，达到国际先进水平。

从抗“非典”到战“新冠”的一线老兵

今年年初，新冠肺炎疫情来袭。作为广东省新冠肺炎专家组成员，蔡卫平像17年前抗击非典时那样，再次冲到了救治一线。

非典时期因为太疲惫，蔡卫平不幸被感染，并迅速发展为重症。病情最严重时，他不肯进ICU，坚持无创辅助呼吸，实践广东用药方案。20多天，蔡卫平挺了过来，亲身检验了正在探索的用药方案是正确的。“熬过了这样的痛苦，才真正体会到做病人的感受与对医生的依赖。”

新冠肺炎传播更快、防控难度更大，患者也更多。但这次，蔡卫平很淡定。他强调加强院感防护，保证医护人员休息；将疑似病例、确诊病例分类收治，避免交叉感染。1月17日，该院嘉禾院区综合ICU接诊第一例新冠肺炎疑似患者，蔡卫平凭借专业素质和敏锐直觉，科学调整隔离病区，迅速制定诊疗流程，为后来高效救治赢得宝贵时间。

今年新冠肺炎疫情最高峰时，该院收治确诊患者近300例，同时有3个重病号上了ECMO（体外膜肺氧合）。许多专家倾向于用重药，甚至4种抗病毒药联用。但蔡卫平反复呼吁，不能多种药物联用、大剂量用药，否则产生的副作用可能比好处还多。

作为感染科专家，蔡卫平总是尽快回应公众对疫情的疑问，最早解释复阳现象、提出超长潜伏期是个案、科普群体免疫……

当全社会聚焦救治新冠病人时，蔡卫平警惕医疗次生灾害的发生。“不能把病区都撤了，否则其他传染病人得不到及时医治。”广州市第八人民医院保留了1个重肝科和2个感染科，让艾滋病、肝病、疟疾、重流感等病人有了保障。

人大代表心中的“患者最大”

经历了抗击非典和新冠肺炎两次战“疫”，蔡卫平对重大疫情防控机制进行了更深入的反思。作为全国人大代表，他向全国人大提交了“关于建设平战结合的综合性传染病医院，应对各种重大疫情的建议”。

两个多月后，国家发改委发布《公共卫生防控救治能力建设方案》。对比文件中的许多专业提法，蔡卫平相信建议被采纳了。“不仅是提法，很多字眼都是一样的。”蔡卫平开心地说，通过自己的一点点努力，推动公共卫生防控救治能力建设方案的落地，还挺有成就感的，“毕竟一辈子能遇到这样的机会不多”。

从1983年毕业从医至今，不管是艾滋病，还是登革热、埃博拉、H7N9禽流感、非典、霍乱、新冠肺炎等传染病，蔡卫平总冲在最前。

在同事眼里，再揣着提防心的患者，遇到蔡卫平就疑虑全消。“他理所当然是‘最美’的！”广州市第八人民医院感染三科主任何浩岚说，除了专业，更重要的是蔡卫平对患者的同理心。

在蔡卫平看来，医生是唯一能让人把命交到自己手上的职业。“每次看到病人的眼睛，我就会告诉自己一定要用尽全力，把生的希望带给更多人。”

“只有时刻心系患者，急患者之所急，才能发现那些平时不易察觉的痛点；只有走出诊室，走到基层病患中间，才能开创真正有效的医治方案。”这是蔡卫平37年从医的初心。

中青报·中青网记者 林洁 来源：中国青年报