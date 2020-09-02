专业体检市场前景可期 美年健康加快数字化升级

近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，把预防为主摆在更加突出位置，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，继续着力解决看病难、看病贵问题，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

作为中国预防医学领域的企业，美年健康表示，中国预防医学迎来前所未有的发展机遇，而专业健康体检作为预防医学的基础入口和健康大数据中心，未来市场发展空间巨大。

国盛证券分析师指出，健康体检行业已进入政策红利期，国家层面持续出台政策强调预防的重要性，体检作为疾病预防过程中的前端与必要条件，产业发展逻辑不断强化。美年健康作为体检行业上市公司，将进一步领跑体检行业，市场占有率有望持续提升。

政策支持 企业优势明显

当前国家政策层面要求落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，让每个人承担起自己健康的第一责任，动员各方共同参与，普及健康知识，加强早期干预，延长健康寿命。

财通证券分析师表示，体检行业是黄金赛道，政策积极支持体检可以有效节约医疗支出，及早发现癌症等慢性病，随着人民收入及健康意识提升，国内覆盖率相对欧美较低，行业需求潜力巨大。

《中国健康管理与健康产业发展报告》显示，近年来体检市场扩容明显，2017年健康体检人次近5亿人次，市场容量超过1,300亿元，近五年市场容量年均复合增长率为25%左右。据前瞻产业院预测，2019年，我国健康体检市场规模达到1686亿元，2024年，市场规模将达到3284亿元，增速十分迅猛。

据了解，当前市场上的健康体检机构形式分成独立的专业健康体检机构、综合医院或其他产业附属的体检中心。虽然公立医院体检占据行业80%以上市场份额，但在服务理念、服务质量以及专业化经营方面比较来看，市场化的非公专业体检机构优势更加明显。

业内人士指出，非公体检市场实现快速增长，与其独特的优势是分不开的，非公专业的健康体检机构可复制性强，能形成规模效应，且更易整合行业资源，进行数据共享，将有效延展健康预防端业务。如今，专业体检机构已成为公立医疗机构不可或缺的重要补充，大批高净值的客户开始从公立医院转向选择专业体检机构，去体验更优质的专项服务。从长期来看，非公体检机构依然有望保持快速发展，在公立医院主导的体检市场中逐步突围，与其协作发展。

中泰证券分析师预计，未来在健康体检行业整体规模不断扩张的同时，专业体检机构将会挤占公立医院份额，至2030年预计专业体检市场规模可达2500亿，占整体体检市场的一半左右。

据了解，作为中国预防医学领域企业，美年健康截止2019年底，在近300个核心城市布局700余家体检中心，服务近3000万人次。开源证券分析师表示，美年健康发展经历前期夯实基础、快速开拓，目前已形成美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚、美兆健检四大品牌协同布局。阿里入股后，将进一步提升公司在中国预防医学领域的龙头地位，夯实根基，全面提升公司核心竞争力。

消费新浪潮 线上线下齐发展

美年健康指出，专业健康体检行业有其特殊性，线下和线上各有各的特点，线下场景是医疗服务的核心，线上的增值服务也非常有价值。未来，更适合互联网线上化的是专科、单病种筛查的标准化产品，比如癌症早期筛查、糖尿病健康管理、女性乳腺健康套餐等，而健康管理、健康体检的增值服务也可以依靠互联网实现。

据悉，美年健康在升级线下医疗服务质量的同时，也在加快线上业务发展。“好的健康服务一定是线上线下相结合，缺一不可。线上服务的效率高、可及性强、沟通易达，线下服务中检查诊断的必要性、不可替代性高，两者结合后，医疗服务效率和质量才能得到提升。”美年健康表示。

去年年末，阿里巴巴、蚂蚁金服和云峰基金战略入股美年健康，助力美年健康进行数字化、智能化升级。开源证券分析报告指出，引入阿里巴巴战略合作后，美年健康商业模式逐渐转型，美年健康传统的商业模式是为客户提供单一的体检服务，定位服务于普通团检客户和大众体检市场，销售形式采用传统线下地推形式，客户黏性低，获客成本高。引入阿里巴巴战投后，美年健康单一品牌转向美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚、美兆健检四大品牌协同合作，服务于普通团检、大众健康体检、中高端团体健康体检、高端个人体检等多层次市场。在阿里巴巴科技赋能下，进一步以“互联网+医疗”优势打造健康管理体系，利用阿里巴巴团队资源进行会员体系开拓，增加客户黏性，提升获客渠道。

据了解，美年健康还将与阿里健康合作，在支付宝平台上线“美年健康电商小程序”，打造健康预防和管理领域的垂直电商，前期产品以体检套餐为主，后期将严选优质产品套餐，为客户提供专业健康管理服务。

美年健康表示，公司下半年，将通过基于体检系统的医疗信息化和财务系统定制及升级，构建更强大的中台，不断满足消费者日益多元化的健康消费需求的同时，同时做好标准化、体系化、智能化、精细化管理，树立行业标准。

中信证券分析师表示，长期来看，中台系统升级打造完成后，美年将可以对接更多阿里流量带来的个检客户。原有重资产的线下运营有望向线上线下结合的相对更轻的、数据服务质量驱动、更高效的商业模式转型。