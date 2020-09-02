输入风险较高入境航班客座率不高于75%

本报讯（记者 蔺丽爽）民航局昨日下发通知，将进一步对输入风险较高的国际客运航班实施严格管理。其中，对三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取客座率不高于75%的控制措施。

民航局表示，8月以来，境外新冠肺炎疫情形势严峻,随着国际客运航班量增加，经航空途径输入病例数量有所增多。为进一步做好疫情防控工作，严格“外防输入”各项举措，将继续按照要求严格执行航班熔断与奖励措施。

民航局要求，对于以下三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取严格管理措施，客座率按照不高于75%控制。第一类为按照最新版《运输航空公司疫情防控技术指南》国际航班防疫风险分级标准评分归类为高风险的航班。第二类为单个航空公司同一航线同一航班,入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周累计达5个的航班（单个航班以入境后连续7日卫健委公布数据为准）。第三类为因输入病例超标实施“熔断”后恢复运行的航班。

对于上述第二类和第三类航线航班，民航局规定其入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周为零的，可以取消75%的客座率限制,并可依程序申请实施奖励。

民航局要求各航空公司应继续严格执行疫情防控措施，做好旅客体温检测和健康筛查，预留应急隔离区，做好旅客健康码及核酸检测证明查验工作。

截至目前，民航局已实施航班熔断31次，取消入境航班52个。

相关

交通运输部：全力做好冷链物流渠道疫情防控

记者1日从交通运输部获悉，交通运输部近日印发《关于进一步加强冷链物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知》，要求交通运输管理部门督促指导冷链物流经营单位加强从业人员防护、严格运输装备消毒、落实信息登记制度，切实防止新冠病毒通过冷链物流渠道传播。据新华社