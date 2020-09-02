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日本8月新增新冠确诊病例数创单月最高纪录

2020年09月02日08:30 来源：新华网

据日本广播协会电视台统计，截至1日20时30分(北京时间19时30分)，日本当日新增新冠确诊病例630例，累计确诊69151例；新增死亡病例13例，累计死亡1313例。

其中，东京都当日新增确诊病例170例，连续8天单日新增确诊病例数达到3位数，累计确诊20987例。

日本政府新冠病毒对策分科会分析认为，日本疫情已在7月底达到峰值，8月出现缓慢下降趋势。不过，8月新增确诊病例数仍有约3.2万，为迄今单月新增最多，尤其是8月上旬连续多日单日新增超1000例。

日本厚生劳动省1日发布的统计数据显示，日本确诊病例中已有57823人出院或结束隔离，通过聚合酶链式反应(PCR)方式检测人数累计约为149.1万，检测人数较前一日增加约2.4万。

1日起，日本原则上允许有日本居留资格的外国人返回日本，前提是取得出发前72小时内的新冠病毒检测阴性证明。(记者华义)

(责编：许心怡、崔元苑)


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