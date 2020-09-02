“让香港早日战胜疫情”

在中央大力支持下，香港特区“普及社区检测计划”9月1日起正式展开。全港141个检测采样中心当日上午8时开始为市民提供免费的新冠病毒检测，实现“愿检尽检”，以期找出社区隐形病毒感染者，切断传播链。

截至9月1日傍晚，已有超过65万人预约登记采样，8.2万人顺利完成检测。

“接受检测是公民应尽的责任”

9月1日清晨，本报记者来到港岛伊利沙伯体育馆社区检测中心，这里已准备就绪。场馆外，多辆救护车停在街边待命，场馆内的等候区与检测区分属两层，可有效疏散人流。

中心负责人祥叔向记者介绍说，等候区座椅间距至少2米；前后两个分区以拉绳相隔，供市民交替使用。检测区则以宽大的围板间隔出多个独立房间，从领取样本瓶到完成采样，市民须依照地上的黄色箭头单向行走，避免交叉感染。祥叔表示，市民可能接触到的设施都会由工作人员定时清洁消毒，“我们要确保大家碰到的地方都是干干净净的。”

近8时，第一批成功预约的市民陆续前来，出示身份证并测量体温后便可进入场馆。与男友一道参加检测的杨小姐直言，自己并不属于高风险人士，“但接受检测是每个公民应尽的责任，我们义不容辞。”

位于中环的香港大会堂检测中心是上班族的热门之选。附近商场员工李盈怡预约在上班前检测，又特意提前半小时赶来，但中心外已排起长龙。“好在大家都自觉保持安全距离，防疫意识很强。”

完成检测的市民表示，整个检测过程非常顺畅，检测点内做足了防感染措施。整个检测安排包括核实身份、采样，全程不到10分钟就完成，人与人的间距超过1.5米。“参与检测是公民的责任，越多人参与，越可能切断社区传播链。”

“对抗疫工作有益，对社会有利”

全国政协副主席董建华当日早上来到香港会展中心的检测点进行采样，“整个过程简单快捷，没有任何不适”。他呼吁香港市民守望相助，共同参与抗疫，希望大家为自己和家人着想，每个人都积极参与，才符合港人利益。他表示，香港第三波疫情已经持续8个星期，源头未明的个案仍占一定比例，积极参与检测是杜绝源头传染的最好方法。

“有中央支持，才能开展普及社区检测”。香港特区行政长官林郑月娥９月１日早上与多名政府司局长、行政会议成员在政府总部接受检测。他们保持安全距离、轮流进入检测中心。林郑月娥强调：“检测对抗疫工作有益，对社会有利，能让香港早日走出疫情，恢复经济活动，市民恢复社交生活。”

特区政府医院管理局发言人表示，普及社区检测可配合“早发现、早隔离、早治疗”的本地防疫政策，尽快找出并截断社区内的隐形病毒传播链，让公立医院的运作和市民的日常生活早日恢复正常。

“让我们坚定信念，同心抗疫”

“普及检测，为己为人”“为了自己和家人的健康，请大家踊跃参与检测，让我们坚定信念，同心抗疫”，在香港街头巷尾，以不同语言摄制的特区政府宣传短片滚动播放，社会各界团体也自发张贴海报、设立街站，帮助有需要的市民登记预约。

参加检测的市民黄小姐说：“检测是为人为己，可以令自己安心，不担心会在检测过程中受感染，也不担心会有泄露隐私的可能。”

有参与采样工作的医护人员说：“这项工作可以帮助社会。”他表示检测中心装备足够，跟平时处理确诊者及密切接触者时的防护装备类似。

香港教育局局长杨润雄在电台节目中表示：“开展普及社区检测，为9月下旬分阶段恢复面授课程提供了更好的条件。”

“检测要做好，抗疫无烦恼。”香港特区政府政务司司长张建宗感谢医护界对普及计划的支持，又再次呼吁市民踊跃接受检测，保障自己、家人以及整体社会的利益。

据了解，目前已有超过6000名医护人员报名参与检测计划，另有来自75个政策局和部门的4000多名公务员在各区检测中心负责行政支持及管理工作。

（本报香港9月1日电）