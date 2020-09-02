在伟大抗疫斗争中感受中国力量

突如其来的新冠肺炎疫情，是对我国治理体系和治理能力的一次大考。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民众志成城、勠力同心，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，以令国际社会惊叹的效率取得疫情防控重大战略成果。中国共产党的强大领导力、中国人民的磅礴伟力、中国制度的治理能力、中国日益增强的综合国力等，汇聚成抗击疫情的强大合力，展现了新时代的中国力量。

应对重大传染性疾病这样的突发公共卫生事件，必须有坚强有力的领导。面对新冠肺炎疫情这一重大突发公共卫生事件，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们建立中央统一指挥、统一协调、统一调度，各地方各方面各负其责、协调配合，集中统一、上下协同、运行高效的指挥体系，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控取得重大战略成果。坚强有力的领导，是中国共产党在长期革命、建设、改革进程中锻造形成的，是中国特色社会主义事业不断发展的根本保证。面对疫情考验，我们党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，集中全党全军全国各族人民的智慧和力量抗击疫情，彰显了强大领导力。

面对疫情，党中央一声令下，全民响应，一致行动。14亿中国人同舟共济、众志成城，同疫情进行顽强斗争。在人民生命安全和身体健康受到严重威胁时，我们党始终坚持人民至上、生命至上。在国家面临重大考验时，广大人民群众以大局为重，扛起责任，守望相助。我们党始终把人民放在心中最高位置，人民也始终拥护党、信赖党。党同人民始终一条心，再大的困难都能克服，再险的关隘也能闯过。中国人民深厚的家国情怀、坚韧不拔的顽强意志、不惧风雨的精神品格，在抗击疫情中得到极大激发。这是疫情防控取得重大战略成果的根本力量依托。

重大危机是检验制度优劣的试金石。在这场疫情大考中，我国国家制度和国家治理体系彰显了强大治理效能。中国抗疫斗争规模之大、效率之高、成效之巨，令世人赞叹。中国制度所具有的强大社会动员能力、群众组织能力、资源调配能力等，是抗击疫情中国速度、中国效率背后的密码。中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势从来不是抽象的，这一次更是充分体现在抗击疫情的方方面面，让世界清楚看到中国制度的显著优势和旺盛生命力。

疫情防控是一项系统工程，涉及医疗、科研、生产、安全、基层治理等社会系统的方方面面，体现经济社会发展水平，体现综合国力。我国疫情防控能够取得重大战略成果，与我国综合国力显著提升所构筑的坚实物质基础密不可分。经过改革开放40多年特别是党的十八大以来的砥砺奋进，我国社会主义现代化建设取得巨大成就，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”。正是因为有社会主义现代化建设积累的强大物质基础作支撑，我们才能源源不断生产调拨各种物资保障疫情防控，做到不惜一切代价救治患者、拯救生命。雄厚国力是中国战胜疫情的牢固基础。

面对新冠肺炎疫情，中国力量铸就中华民族压不垮的脊梁。唯有不断凝心聚力、积力蓄力，才能以更强大的中国力量战胜前进道路上的风险挑战、惊涛骇浪，不断书写民族复兴新篇章。

（作者为江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心南京大学基地副主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 09 版）