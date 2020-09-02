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英国智库——

全球供应链将加快重组 中国仍将扮演“关键角色”

2020年09月02日08:22 来源：人民网－人民日报

新华社伦敦9月1日电  英国智库伦敦国际战略研究所分析师大卫·拉米雷斯日前在该研究所网站发表评论文章说，新冠肺炎疫情后全球供应链将加快重组，中国仍将扮演“关键角色”，各国与中国进行大规模“经济脱钩”不切实际。

这篇题为《新冠肺炎疫情：全球贸易和疫后供应链》的文章说，疫情冲击国际贸易与全球供应链，对跨国企业影响尤为明显。跨国企业或将重新规划生产布局，向本地化、区域化生产转移。

文章指出，各国不太可能与中国进行大规模“经济脱钩”。首先，生产重新布局和供应链重塑极端复杂，耗时且成本高昂。其次，东南亚一些国家尽管制造业不断发展，但仍高度依赖从中国进口原材料及零部件，并且在基础设施方面也与中国存在较大差距。第三，中国经济体量和人口规模是其他国家无法比拟的。许多跨国企业之所以在中国设厂，一个重要原因是这能让它们有更多机会直接接触中国14亿消费者。

文章指出，新冠肺炎疫情后，可靠性将取代低成本，成为供应链管理的主要目标。中国完善的基础设施、庞大的经济体量以及广阔的消费市场，为跨国企业提供了可靠的生产与交易平台。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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