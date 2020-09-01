疫情期间中小学生近视率增加11.7%，《近视综合防控手册》轻松学护眼

2018年世卫组织发布的研究报告显示,中国的近视人数多达6亿,其中小学生近视比例高达45.7%、青少年近视率世界第一。此外,该研究报告还预计称,2020年我国的近视人数将突破8亿,几乎是中国人口总数的一大半,近视问题已经是我国亟待解决的重大社会公共卫生问题。

近视问题导致全民身心健康水平下降

从微观上来看,戴近视眼镜严重影响着每个人的日常生活。早晨睁眼第一件事就是摸眼镜、不戴眼镜常常认错人、冬天从户外进入室内时眼镜起雾……近视带来的生活烦恼困扰不胜枚举。

但是从宏观上来说,近视所带来的杀伤力远不止这些生活小烦恼,它严重影响着人们的身心健康。

首先,近视会降低工作和学习的效率,进而给整个社会的升学和就业状况带来负面影响。

其次,高度近视具有遗传性和很高的致盲风险。受近视比例攀升的影响,我国的国民身体素质水平已经面临着逐年下降,国家国防人才资源也越发枯竭。

近日,教育部对中小学生视力情况抽样调查,结果显示,近半年中小学生的近视率增加了11.7%。疫情期间人们长时间宅家生活、学习和工作,智能手机和电脑吸引了大多数人的精力和“眼球”,进一步加剧了我国中小学生近视率攀升的速度。后疫情时代,网络学习、办公及娱乐将继续盛行,越来越多的人沉迷于小小的手机屏幕,不仅容易形成近视,而且人的性格也会变得封闭、固执、与外界隔绝,就像日本传播学者笔下早就预言的“容器人”,身体和思想的双重“近视”。互联网时代的“低头族习惯”,将加剧类“容器人”性格的养成,也加速社会的堕落!

近视问题带来巨大的社会经济压力

近视不仅危害着人们的身心健康,还会让个人和家庭承受一定的经济负担。仅眼镜这一矫正设备,平均每人需要配置2副/年,带来总计约1000元/年的经济负担;女孩使用的隐形眼镜(日/月)超过3000元/年经济负担。同时,验光、配镜、检查、手术也存在风险,有可能因为干扰学习和生活,浪费时间和精力,而进一步造成心理伤害。

北京大学2015年发布的《国民视觉健康报告》估计,2012年各类视力缺陷导致的社会经济成本约6900多亿元人民币,占当年GDP的比例高达1.3%。随着智能电子产品的进一步普及, 2019年如果考虑视觉健康对生命质量的损失,这个占比将达到GDP的 3%。

更何况,根据世卫组织报告,全球还有近8亿人根本就没有佩戴近视眼镜的经济条件。

2020年8月,国务院已联合八部委印发《综合近视防控工作评议和考核办法》;教育部国家卫生健康委国家体育总局下达了关于印发《全国综合防控儿童青少年近视评议考核办法(试行)》的通知。

医学家们也联名高呼:近视行为,终结人类!

近视防控漫画手册:了解近视,强化观念,转变行为

我国的近视危机已经迫在眉睫,但想从根本上缓解近视问题,长远之策必然是观念和行为的改变。简而言之就是,得让全民进一步重视保护眼镜、也充分掌握科学保护眼睛的方法。

最近,本编采访了广东科技出版社,漫画版《近视综合防控手册》主编团队之一的夏广志(清华大学深圳研究生院副院长)。他提到,人类从大自然中演化而来,人的身体结构本就需要很多的室外活动,才能维持健康,特别是视力健康!

他强调,作为互联网原住民的现代儿童,电子屏幕已成为其从婴幼儿时期开始,所有学习、生活、娱乐的主要视觉空间,这样的时代特点很难根除。但是,导致近视的主因是过多的近视行为,想要预防近视的根本原理便是积极引导孩子参与室外活动。

同时,结合时代特点,家长可以远距离观看的大屏电视替换手机和电脑;网络学习时引导孩子视听结合,少用眼,多用耳,比如望着远方听书;或者给孩子采用高效率低视觉负荷的的探究实践类学习模式;使用教材是多采用大字体书,带领孩子写大字体的字,比如练习毛笔字等;尤其是6岁前孩子,需要多看图画书,少看文字书籍,文字类也尽量采用视听模式。

《近视综合防控手册》采用低视觉负荷的漫画模式宣传爱眼,抓住视力产生、发展、保护的重点知识图谱,并严格按照教育部近视综合防控指南编辑,强调近视产生于家庭生活和学习中的不良习惯,得从这些习惯中去寻找缓解近视问题的突破口,内容简洁,避免了说脚感,让大家快乐看漫画,轻松学护眼。本书也正寻求与地方政府部门合作,就地方具体其情况进行图书联合再版,帮助提升大众爱眼意识,有效掌握爱眼知识和方法。

认识视力及近视

亲近大自然,宅家环境要健康

探究实践学习,学校和老师要做榜样

有爱眼意识,爱眼成习惯

有病就要找医生,养成好习惯,控制视力下降