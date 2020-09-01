俄欲研制可抗流感和新冠的“季节性疫苗”

莫斯科国立大学生物系病毒学教研室主任、生物科学博士奥莉加·卡尔波娃教授向俄罗斯卫星通讯社表示，该校病毒学家正在研发“季节性疫苗”，这种疫苗既可抗新冠病毒，也可抗流感。

卡尔波娃在回答能否研发一种注射后能够同时抗流感和新冠病毒的疫苗时表示：“是的，毫无疑问，我们已经提出了这一方案。新冠病毒极有可能还要蔓延数个季节，而我们无法摆脱，那就要研发季节性疫苗，我们对此已经做好了准备。我们有这种构造模型，而且已经在开展抗流感疫苗的试样研制。”

卡尔波娃还补充说，莫斯科国立大学当前正在进行新冠病毒多价疫苗的研发工作，拨款到位大约半年后就可以达到临床试验的水平，但药效能持续多长时间暂时不明，只有在经过临床前研究之后才能明确。

卡尔波娃说：“我们有多价疫苗，也就是说我们有通用的抗原，希望即使病毒发生基因变异也能够预防二次感染，但我暂时还没有准确的数据。”

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整编：本报驻俄罗斯记者董映璧）