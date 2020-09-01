“量身定做”让“小餐桌”发挥大作用

“小喇叭+快板”唱“光盘行动”，“全国最美家庭”分享勤俭节约小妙招，社区“爱心餐吧”7年坚持推行“小份菜”……为杜绝“舌尖上的浪费”，连日来，武汉市江岸区百步亭社区居民、志愿者、青少年等纷纷行动起来，通过组建小喇叭志愿服务队，摆放“节约粮食”提示牌，开展文明劝导进楼栋、进家庭等居民喜闻乐见的形式，推动社区形成文明用餐的新时尚。

社区爱心餐吧“量身定做”不浪费

“够了吗？”“请适量点菜”……8月29日，在百步亭社区景兰苑“爱心餐吧”，正在窗口排队打菜的社区居民都会得到社区志愿者的提醒。“爱心餐吧”餐桌上则摆放着“节约粮食 文明用餐”卡片，食堂贴有“珍惜粮食 远离浪费”等标语，提示居民不要浪费，根据自己的食量点菜，吃不完可以打包回家。

为解决老年人及残疾人就餐问题，2013年，社区居委会成立“爱心餐吧”，并组建了一支“景兰苑爱心餐吧志愿服务队”，专为这些群体提供午餐服务。每天中午，“爱心餐吧”供应两荤一素一汤，全是小份菜，每顿饭只要8元钱。

“这样的设置让饭量小的老人也能多点不同种类的菜品，而且餐吧的米饭与汤的供应也是以小份为主，如果不够吃，可以免费再添加。”景兰苑居委会工作人员毕蜀蓉介绍，在餐食制作加工环节，“爱心餐吧”每天会根据提前预约的用餐人数及日常消耗情况，合理确定食品供应量，每天的菜基本都可以卖完。

“既要让社区老人和残疾人吃饱吃好，同时也不浪费粮食。”百步亭社区景兰苑党总支书记刘颖介绍，社区还积极摸排辖区老人情况，对行动不便的老人与残疾人，社区会根据实际需求量进行配送上门，将节约用餐的光盘行动延伸至爱心送餐服务，以实际行动践行杜绝浪费，倡导文明用餐新风尚。

“勤俭节约”成居民好家风代代传

“忌奢侈、倡勤俭”，这是百步亭社区现代城居民兰显孝家庭的家风。兰老今年80岁,但耳聪目明、思路清晰。“记得刚成家时，每月工资仅90元，可这90元要分成3份，婆婆的生活费、弟妹及我俩小家的生活费。”忆起往事，兰显孝历历在目。“那时候没钱买家具，就自己动手做，精打细算用省下来的钱买木料、工具，然后一点点做成了床架、书柜、碗柜、小板凳等。这套家具用几十年，几次搬家都没舍得扔。”

虽然现在生活条件变好了，但只要有机会，兰显孝就会给家里的小辈们上一堂“忆苦思甜”课，给他们讲过去艰苦奋斗的故事，教育他们要养成节约的好习惯。“幸福生活来之不易，勤俭节约永不过时。如今生活富足了，我们更要拒绝铺张浪费，把中华民族‘勤俭节约’的传统美德发扬光大。”兰显孝说。

今年13岁的高艺铭，是百步亭社区三居委会的一名家风宣传员，“勤俭节约”是他们家的家风家训。高艺铭说，“粒粒皆辛苦”是爷爷奶奶的常用语。在家人的影响下，他养成了吃饭不剩饭、穿衣不攀比的好习惯。

“家庭是社会的细胞，每个家庭成员都传承良好家风，平时养成节约习惯，汇聚起来就是全社会节约粮食、杜绝浪费的良好氛围。”百步亭社区妇联主席张青兰表示，社区将“厉行勤俭节约”与家风传承相结合，通过评、讲、写、演等形式，开展评选社区最美家庭、家风故事宣讲、家风故事展演等活动，讲述勤俭节约的家风故事和良好家训，用身边的人、身边的事来影响和带动更多人厉行勤俭节约，抵制“舌尖上的浪费”。（记者 强洪 李姗 江清湲 熊婕）