农产品未经检测即入市场？湖南慈利：“地毯”式排查

“慈利县的老百姓能吃上放心的瓜果蔬菜，检察院的公益诉讼功不可没！”近日，在对农产品质量安全“回头看”活动中，湖南省张家界市人大代表、张家界祺翔礼品有限公司董事长赵武表示。

2019年3月，张家界市检察院邀请部分市人大代表、政协委员和人民监督员来院座谈。赵武代表提出，有部分农民专业合作社生产的农产品未经检测就进入市场销售，质量堪忧，建议检察机关予以关注。

一句简单的“嘱咐”，引起了张家界市检察院公益诉讼部门的高度重视。市检察院决定从农产品生产大县慈利开始，开展一次质量安全调查。

慈利县检察院随即对县内数家农民专业合作社生产的农产品随机抽查，结果证实了人大代表反映的问题确实存在。作为行政监管部门的慈利县农业农村局未依法履职，农产品质量安全存在隐患。

“我们用了最‘笨’的调查取证方法，用了两个多月的时间跑了全县130多家农民专业合作社，一家一家地调查取证。”检察机关的办案人员告诉记者，他们首先集体学习了农产品质量安全相关法律法规，“恶补”了农药等农业投入品的相关知识。然后把慈利县划分为5个责任区域，翻山越岭对130多家农民专业合作社进行了“地毯”式调查，取得了部分农民专业合作社没有建立农产品生产记录、没有记载农药等农业投入品的使用情况、生产的农产品没有经过检测就进入了市场的证据材料。

针对以上问题，慈利县检察院于2019年7月4日向县农业农村局发出了督促履职诉前检察建议，要求该局依法履行农产品质量安全监督管理职责，并对12家农民专业合作社的违法行为予以处理。慈利县农业农村局收到检察建议后，向违法农民专业合作社发出整改通知书，要求对存在的问题进行全面整改。

为防止“一阵风”式整改，2019年7月至今的一年时间内，慈利县检察院不断邀请市人大代表深入田间地头开展“回头看”，对县农业农村局在农产品质量安全监管方面所做的工作进行跟踪调查。

调查发现，这一年，县农业农村局对全县农产品生产基地进行了农业投入品全面巡查和日常检查，还特别开展了禁限用农药专项检查，做实了法律宣传工作，与种植户签订《农产品质量安全责任书》。抽样速测各类蔬菜水果样品1222个、定量检测99个样品，及时发布了农产品质量检测信息，在3家农产品生产加工企业开展“身份证”管理和合格证管理试点工作，农产品质量安全监管漏洞被全面堵上。

“张家界市检察机关的公益诉讼工作坚持以问题为导向，积极回应人大代表的意见、建议，工作成效值得点赞！希望检察机关后续在全市范围内的农产品质量安全整治中有更大作为。”赵武代表表达了他的新期待。

据悉，7月18日，该案被中国政法大学检察公益诉讼研究基地评为“2019年度检察公益诉讼优秀案例”。 （记者张吟丰 通讯员韦佳 谢海军）