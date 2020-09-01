“期待学习借鉴中方抗疫经验”

“无症状感染者的传染性如何？”“康复患者二次感染的几率是多少？”“如何结合临床症状、影像学检查、核酸检测三者进行确诊？”“激素治疗的有效性怎么样？”……8月29日，中国抗疫医疗专家组来到位于几内亚首都科纳克里的中几友好医院，与当地医护人员交流抗疫经验。该医院由中国政府援建，也是中国援几医疗队的驻点医院。

“中国专家的解答非常专业和细致，他们的到来让我们抗疫工作更加科学、高效。”中几友好医院院长桑迪说，医护人员们对中西医结合疗法表现出很大兴趣，非常希望将相关疗法引入到当地抗疫工作中，“中国专家不仅给我们带来治疗的新理念、新知识，更让我们增强了战胜疫情的信心”。

专家组还考察了中几友好医院的新冠肺炎患者收治情况、各科室职能和布局及发热门诊收治流程，有针对性地提出了院感防控方面的建议和方案。之后，专家组又实地走访当地居民居住点、贸易市场等，了解当地民众佩戴口罩、掌握新冠肺炎日常防护知识等情况。专家组组长梁朝朝说：“我们希望通过多方走访，能提出更多因地制宜、切合实际的具体建议，更好地支持当地抗疫。”

中国抗疫医疗专家组在完成援助南苏丹抗疫工作后，于8月27日抵达科纳克里，安徽省人民政府援几抗疫物资也随专家组同机抵达。专家组由中国国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。在为期10天的交流中，专家组将通过考察走访、座谈研讨、培训指导、科普宣传等多种形式与几卫生部门、华侨华人及中资企业进行交流。

几内亚卫生部长雷米·拉马表示，衷心感谢中国政府和人民向几提供的宝贵支持和无私帮助。“中国短时间内成功控制疫情，堪称典范，令人钦佩。几医疗卫生部门热切期待学习借鉴中方抗疫经验，相信在中方专家组的指导帮助下，一定能早日战胜疫情。”

“中几建交60多年以来，两国始终守望相助、患难与共。2014年，埃博拉病毒肆虐几内亚，中国政府率先驰援，书写了中几、中非关系史上的一段佳话。”中国驻几内亚大使黄巍说，中方将继续积极落实G20峰会、世卫大会、中非团结抗疫特别峰会成果，立足共建“一带一路”和中非合作论坛等平台，努力为后疫情时代的中几全面战略合作伙伴关系发展创造更多有利条件。

（本报约翰内斯堡8月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 03 版）