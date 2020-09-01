我国正式开建国家草原自然公园

本报北京8月31日电 （记者顾仲阳）国家林业和草原局近日公布了内蒙古自治区敕勒川等39处全国首批国家草原自然公园试点建设名单，标志着我国国家草原自然公园建设正式开启。

国家林草局副局长李树铭介绍，为了全力推进林草融合发展，保护修复草原，国家林草局决定开展试点推进国家草原自然公园建设。草原自然公园是以国家公园为主体的自然保护地体系的重要组成部分，通过建设国家草原自然公园，将填补这一类重要自然保护地的空白，各地在试点中要处理好草原生态保护和合理利用的关系，遵循“生态优先、绿色发展、科学利用、高效管理”的基本原则，充分尊重原住农牧民及相关利益主体合法权益，在此基础上开展适度放牧、生态旅游、科普宣教、科研监测、文化体验等活动，走绿色可持续发展道路。

此次确定的首批39处国家草原自然公园试点，面积14.7万公顷，涵盖温性草原、草甸草原、高寒草原等类型。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 14 版）