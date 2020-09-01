环境治理，讲效果也要有温度

环境治理，目标在于治理的实际效果，也在于老百姓真切感受的提升

进入初秋，天气渐凉。但在一些地方的加油站里，正在推行的夜间加油优惠活动，让那里的夜晚依旧是一番热火朝天的繁忙景象。

为什么鼓励司机在夜间加油？原来，加油站产生的挥发性有机物是形成臭氧的前体物之一。在白天阳光足、气温高的条件下，这些挥发性有机物会发生光化学反应，造成臭氧污染——就在几天前，四川省污染防治攻坚战领导小组办公室还发布了臭氧污染预警，提示四川盆地近期会有连晴高温天气过程，会增加臭氧污染风险。

也是因为这个原因，今年，广东、山东等省相继出台夜间加油相关政策，探索通过“夜间油价优惠”“延长免费洗车时间”等方式，鼓励大家夜间加油，从而遏制臭氧污染。

要实现有效治污，首先就要锁定重点区域、重点污染因子等精准施策。近年来，全国空气质量持续改善，但臭氧浓度却有所上升——尤其是在夏秋季，臭氧污染已成为导致部分城市空气质量超标的首要因子。所以，一些地方选择夏秋季、以推广“夜间加油”的方式遏制臭氧污染，从治理的时间、对象到方式，可以说都非常“对症”。

但即便是“对症”的手段，要真正“可行”也并不简单。据报道，早在两年前，夜间加油就曾在一些地方施行，但当时相关措施还有待完善，可选择的加油站数量也有限——挺好的一件事，由于欠缺便利性，反而招来当地群众不少怨言。时隔两年，在不少地方，夜间加油以更加便利、可行的姿态走进大家的生活；它的变化，也让我们对环境治理的温度与效果，有了更深的体会。

环境治理，目标在于治理的实际效果，也在于老百姓真切感受的提升。如果实施时多站在老百姓的角度想一想，通过努力，减少可能给大家带来的不便，让大家更好地了解、接受这些措施，或许效果就会大不一样。

广东鼓励夜间加卸油减少臭氧污染（延伸阅读）

本报广州8月31日电 （记者李刚）广东省生态环境厅印发的《2020年夏秋季挥发性有机物治理达标排放百日服务行动方案的通知》提出，鼓励成品油销售企业在加油站选择夜间卸油，尽量减少下午臭氧高峰时段加油，助力打赢污染防治攻坚战。据悉，目前广东石油已对260座加油站调整卸油时间；同时，广东石油15座油库延长夜间发油时间，力争从源头控制污染物排放。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 14 版）