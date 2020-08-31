今年，江西省遭遇洪涝灾害，九江市消防救援支队全体指战员深入灾区，营救疏散群众1.3万余人。九江市消防救援支队的先进事迹经媒体报道后，受到社会各界广泛关注。广大干部群众表示，这是一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的“铁军”，要学习他们忠诚担当、无私奉献的精神品质，在平凡的岗位上开拓进取，在新时代的征程中奋勇向前。

7月12日19时40分，九江市永修县修河三角联圩发生溃决，九江市消防救援支队指战员紧急疏散转移被困群众2000余名。永修县三角乡乡长赵小建说：“九江市消防救援支队的英雄事迹激励我们做好灾后恢复重建工作。”

汛情期间参与受灾群众安置保障的平安永修志愿者协会，第一时间组织“向消防员学习致敬”的主题活动。志愿者黄艳表示：“他们舍身忘我、感人至深的英勇事迹，传递出一种源源不断的正能量，志愿者们将通过自己的点滴行动，把这份正能量继续传递下去。”

南昌航空大学组织线上主题团日活动，学习九江市消防救援支队的先进事迹，2017级学生康石田说：“不少消防指战员是我们的同龄人，他们赴汤蹈火冲在一线的事迹，令同学们既受感动更受鼓舞。作为在校大学生，应向这群年轻榜样学习，承担起新时代青年的光荣使命。”

8月29日，在湖北省黄梅县站前大道消防救援站，30余名消防员集中观看了江西省九江市消防救援支队的电视新闻，学习他们的先进事迹。“作为消防员参与救援，维护人民群众生命财产安全，是我们应尽的义务和职责！”站前大道消防救援站抢险救援队队长张荣亮激动地说，“看完九江市消防救援支队的新闻报道，我对自己肩上的这份责任感悟更深了。”

“各就各位！预备，跑！”烈日当空，重庆市綦江区消防救援支队北渡消防站站长李方园正在带领队员们训练。“他们的英勇事迹，让同为消防员的我肃然起敬，重新审视自己身穿的这身火焰蓝制服。”李方园说，“我们要以学习九江市消防救援支队先进事迹为契机，进一步增强实战能力，让站内水域救援小分队业务本领不断提高，在关键时刻能勇挑重担、不辱使命。”

“荣誉是用生命和汗水铸就的，为他们自豪！”“胸中有大爱，凡人亦英雄。”众多网友纷纷留言点赞，表达对九江市消防救援支队的崇高敬意。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 12 版）