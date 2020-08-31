在携手抗疫中深化中非友谊

新冠肺炎疫情防控期间，在华非洲留学生、学者等友好人士积极投身疫情防控工作，并用所学知识全力支持非洲抗疫行动，让中非友好更加深入人心，体现出中非人民共克时艰的兄弟情谊

参与援建非洲“火眼”实验室

（安哥拉）秦朋和

我的汉语名字叫秦朋和。朋友的朋，和谐的和。我很喜欢这个名字，它时刻提醒我要为非中友好而努力。

6年前，我来到中国，成为浙江师范大学生物技术专业的一名留学生。今年5月，我又回到了非洲。作为深圳华大基因公司“火眼”实验室技术团队的一员，我和同事先后奔赴加蓬、多哥等国，帮助当地建设新冠病毒核酸检测实验室，大大提高了当地的疫情防控能力。

随着新冠肺炎疫情在非洲多国蔓延，各国对新冠病毒检测的需求不断增加。5月，我们团队抵达加蓬，用一个月左右时间迅速搭建起实验室。实验室内的每台高通量自动化样本制备系统能够在80分钟内完成192个样本的核糖核酸提取并进行分析，整个实验室每天可检测1万份样本。便捷高效的检测大幅提高了当地的疫情防控能力，帮助当地更快发现病毒传染源和传播途径，从而降低病毒传播风险，保护更多人的生命安全。

除了搭建实验室，我们团队还负责对当地医疗工作者和实验人员进行培训。在实验室建成后，负责其后续调试和运行，解决实验室运行过程中出现的问题，以确保每份检测样本都能快速获得准确结果。此外，我们在多哥首都洛美也帮助建立了新冠病毒核酸检测实验室，助力当地更有效地开展疫情防控工作。

我们9人团队来自不同国家，但大家像兄弟般相处融洽。我虽然来自非洲，但因为能讲一口流利的汉语，引起很多当地人的好奇。在培训加蓬当地检测人员时，他们都问我是不是在中国长大的，也很羡慕我能有机会参与如此重要的任务。

我经常向母亲介绍中国采取的各种抗疫举措，告诉她“我在中国很安全，中国一定会战胜疫情”。正是因为中国政府的果断决策，民众的积极配合，中国迅速有效遏制住疫情。与此同时，中国还以各种方式支援非洲国家抗疫，不仅捐赠防护物资，还派出医疗专家组提供协助，非中深厚情谊在携手抗疫中进一步加深。

目前，华大基因正在我的祖国安哥拉建设5座“火眼”新冠病毒检测实验室。建成后，安哥拉将成为拥有“火眼”实验室最多的非洲国家。有幸参与其中，我感到无比自豪，我的家人也都以我为荣。我希望我们的工作能帮助非洲早日战胜疫情，那时，我就能回到家乡拥抱我的母亲了。

（作者为深圳华大基因公司援建非洲“火眼”实验室技术人员，本报驻南非记者万宇采访整理）

难忘社区志愿者经历

（尼日利亚）欧莱德

戴上口罩，穿上防护服，套上红马甲，手持额温枪——我的志愿者工作开始了。作为南京市栖霞区马群街道蛇盘社区的一名社区防疫志愿者，我和同事负责在小区出入口为来往居民测温，并为从其他地区返回小区的外籍居民登记信息。

我是南京理工大学制药工程专业的一名留学生。今年初，我即将迎来本科阶段的最后一个学期。在中国学习生活近4年，我对中国的了解越来越深，中文也越讲越好。新冠肺炎疫情防控期间，看到社区工作者每天都奔波在抗疫一线，宣传防疫知识、为进出社区居民测量体温，努力保障我们的安全，我很感动，也希望为抗疫贡献自己的力量。

今年2月，我主动报名成为一名社区防疫志愿者。一开始，居民们看到我还会露出惊讶的神情，后来，人们经常对我竖起大拇指，有时还会用南京话和我打招呼。虽然我们都戴着口罩，但我始终能感受到来自社区居民的善意。

我的志愿者工作持续到今年3月。虽然时间不长，但有很多印象深刻的片段。记得有一天，我听同事说，由于疫情等原因导致献血人数骤减，血站库存告急。我立即报名参加献血。对我来说，能够参与抗击疫情，收获居民的感谢与肯定，是非常珍贵、难忘的经历。

疫情防控期间，中国实行迅速、有力的抗疫举措，中国人民众志成城、积极配合，有效遏制住疫情的蔓延，为全球抗疫作出了重要贡献。新冠肺炎疫情在全球蔓延，我的祖国尼日利亚也受到疫情冲击。我通过新闻了解到，中国政府向尼日利亚捐赠抗疫物资，尤其对弱势群体提供帮助。来自中国的帮助和支持非常珍贵，我相信，尼中两国携手一定能够战胜疫情。

毕业后，我希望有机会进入中国的制药企业工作，利用我在中国的所学为非中合作抗疫贡献力量。

（作者为南京理工大学学生，本报记者白紫微采访整理）

心理辅导增强抗疫信心

本报记者 程远州

“中国政府了不起，中国人民了不起！”说起新冠肺炎疫情防控期间在武汉留守校园的经历和感受，31岁的喀麦隆教师彼得脱口而出。作为湖北工业大学国际学院辅导员，彼得与500多名国际学生一起在武汉度过了艰难的抗疫时光。

彼得主动申请协助学校开展防疫工作，成为一名校园防疫志愿者。湖北工业大学国际学院院长叶朝成对彼得的决定并不意外，“他在平时就十分乐于助人，责任心很强，也比较了解国际学生的困难和需求”。

彼得和两名中国老师一同承担着国际学生宿舍片区的消杀任务。每天早上9时，他们身穿学校提供的工作服，背起重达25公斤的喷药桶，逐层喷洒消毒液。“消毒液的味道很浓，一趟走下来，不仅腰酸腿疼，就连嗅觉都要失灵了。”彼得说。

除了消毒工作，彼得还当上在校留学生的“心理辅导员”。彼得回忆，疫情防控中，有时他一天会接到二三十个求助电话，“我会尽己所能帮他们解决困难，树立战胜疫情的信心”。

每次与学生通电话，他都会详细介绍武汉等地为战胜疫情做出的各种努力，并不厌其烦地提醒学生们少出门、少聚集，房间勤通风，出门戴口罩。在彼得的影响下，一些留学生纷纷申请成为志愿者，协助他开展工作。来自孟加拉国的宋一和安图放弃回国，主动留下帮助采购生活物资、参与校园夜间巡逻。

如今，武汉已走出疫情的阴霾，餐馆、商店正常开业，大街小巷恢复活力。回首几个月前的时光，“害怕吗？”记者问他。“不怕。”彼得的回答挺淡定。学校印发防疫宣传册、为留校学生发放口罩等防疫物资的举措让他安心；亲身参与抗疫，给他信心。经历此次疫情，彼得对武汉和学校有了更深的感情。他说，在武汉学习工作的4年使他“成为一个更优秀的人”。

今年3月，喀麦隆确诊首例新冠肺炎病例，防疫形势日益严峻。彼得从新闻上看到，近几个月来，中国积极与喀麦隆合作抗疫，毫无保留地分享抗疫经验，并向喀麦隆运送防疫物资。对于中国的无私帮助，彼得非常感动，“希望我的祖国能够早日战胜疫情”。

目前，彼得一边工作在学校疫情常态化防控一线，一边忙着向远在喀麦隆的朋友们分享中国的抗疫经验，并为家乡筹措防疫物资。“中国不仅有效控制了疫情，还积极参与抗疫国际合作，为世界抗疫树立了典范，让我们看到了中国力量和中国担当。我很高兴能参与其中，为抗疫出一分力。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 17 版）