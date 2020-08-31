“为增进俄中人民传统友谊添砖加瓦”

2020年度“汉语桥”世界中学生、大学生中文比赛俄罗斯赛区决赛日前先后举行。选手们经过主题演讲、才艺展示等环节，展现出良好的汉语水平和对中国文化的理解和热爱。

本次中学生比赛采用线上线下结合方式进行，来自莫斯科、圣彼得堡、喀山、叶卡捷琳堡等地的16名选手参赛。

来自圣彼得堡的九年级学生伊戈尔学习汉语时间不长，但对中国的了解已比较深入。“学习汉语为我们打开一扇通向世界的大门，让我们相互了解，增进友谊。”他表示，由于疫情影响，大家无法同场比赛，但对汉语和中国文化的热爱丝毫不减。“汉语搭起友谊的桥梁。我期待未来能到中国去，认识更多中国朋友，加深对中国各方面了解。”

“学习汉语不单是掌握语言，也是了解中国文化和中国发展的过程。”来自喀山的中学生铁木尔学习汉语已有5年，“我会继续努力学习，以汉语为桥，为增进俄中两国友谊贡献自己的力量。”

大学生比赛以“天下一家”为主题，通过线上方式进行，来自全俄7个分赛区的14名选手参加。在演讲环节，选手们结合自身汉语学习经历以及各国共同抗疫等内容，阐述对比赛主题的理解和感悟。

“全球化时代，世界各国都是命运共同体，只有团结一心、携手合作，才能解决当前国际社会中的重大问题。”圣彼得堡国立大学选手罗曼表示，中国率先控制住疫情，积极同各国分享疫情防控经验，推动国际抗疫合作。“面对疫情，各国更应该齐心协力，携手共渡难关。”

“学习汉语使我们能够深入了解中华文化，拓宽我们的视野。俄中两国人民间的友谊与合作为战胜疫情提供了重要支持。”莫斯科市立师范大学选手达丽娅说，尽管语言和文化不同，但人类的情感是相通的。各国只有共同努力，才能让世界变得更美好。

俄中友协执行秘书、汉学家阿拉·韦尔琴科表示：“汉语不仅是加强沟通的桥梁，而且是增进俄中两国人民之间相互理解的希望之桥。期待选手们用所学知识为增进俄中人民传统友谊添砖加瓦。”

中国驻俄罗斯大使馆教育处公使衔参赞曹士海表示，语言不仅是人们交际的工具和沟通的桥梁，也是促进文明交流互鉴的纽带。希望同学们和所有汉语爱好者努力学好汉语，为传承和发展中俄友谊、促进中俄文化交流、推动各领域合作作出新贡献。

（本报莫斯科8月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 16 版）