天津新增1例境外输入确诊病例 自西班牙乘机抵津

中新网8月30日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，8月30日18时至22时，天津市新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例，累计报告89例(中国籍77例、美国籍3例、菲律宾籍7例、法国籍1例、乌兹别克斯坦籍1例)，治愈出院79例，在院10例(其中轻型5例，普通型5例)。

第89例境外输入确诊病例，26岁，学生，中国籍，近期居住地西班牙马德里。该患者自西班牙马德里乘坐航班(CA908)于8月30日抵达天津滨海国际机场，入境时体温36.6℃，无发热、流涕、咳嗽等症状。经海关检疫排查采样后，新冠病毒抗体检测阳性，即由120救护车转送至空港医院发热门诊就诊。当日新冠病毒抗体检测IgG、IgM均为阳性，新冠病毒核酸检测鼻拭子和痰标本均为阳性，胸部CT示两肺胸膜下散在斑片状浅淡磨玻璃密度影。经市级专家组综合分析确定为天津市境外输入新冠肺炎确诊病例(普通型)。即转至海河医院治疗。全程实施闭环管理。