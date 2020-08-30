上海新增境外输入确诊病例3例 治愈出院3例

据上海卫健委官方微博消息，8月29日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院3例，均来自菲律宾。

病例1为台湾地区居民，在台湾生活，8月27日自台湾出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3为俄罗斯籍，在俄罗斯生活，乘坐同一航班，8月27日自俄罗斯出发，8月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者128人，均已落实集中隔离观察。

8月29日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至8月29日24时，累计报告境外输入性确诊病例555例，治愈出院494例，在院治疗61例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例0例。

截至8月29日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至8月29日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。