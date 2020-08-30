8月29日新增确诊病例9例，均为境外输入病例

人民网北京8月30日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息，8月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，福建2例，四川2例，天津1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者1559人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例182例（其中重症病例4例），无现有疑似病例。累计确诊病例2482例，累计治愈出院病例2300例，无死亡病例。

截至8月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例244例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80153例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85031例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者814635人，尚在医学观察的密切接触者7787人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例（境外输入10例）；尚在医学观察无症状感染者338例（境外输入305例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5320例。其中，香港特别行政区4786例（出院4287例，死亡87例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区488例（出院462例，死亡7例）。