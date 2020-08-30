下足功夫制止餐饮浪费（浪费可耻 节约为荣）

本报北京8月29日电 （记者王观）连日来，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，全国税务系统在完善制度、引导行为等多方面下足功夫，把厉行勤俭节约、反对铺张浪费的观念内化于心、外化于行。

近日，广东省税务局的食堂悄然发生着变化，印着“粒粒不易、不倒不弃”“敬畏粮食、尊重劳动”等字样的一张张蓝色海报吸引了就餐者的注意。“少点少点，半勺就够了”成了大家打饭时的常用语……类似变化也发生在其他税务机关。在湖南，古丈县税务局在办税区食堂取餐区、用餐区等明显位置张贴了以节约为主题的宣传画、宣传标语，营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。山东省税务局提出了拒绝餐饮浪费的“36字承诺”，号召“光盘行动，从我做起”。河南新乡市税务局制作“制止餐饮浪费行为十不准”负面清单，提醒广大干部职工反对浪费。

广西贵港市税务局后勤管理部门加强食材采购、加工及储存管理，严格执行餐前报餐制度，定期对照台账开展食材采购与用餐人数对比分析。河北石家庄市税务局细化节约措施，对食堂餐饮按需采购、减损降耗，并制定《机关食堂制止餐饮浪费措施》，充分利用蔬菜的根茎叶等边角余料，确保食材利用率达到90％以上。江苏南京市鼓楼区税务局推行微信预约点餐制度，根据每天的预约数，更合理地按需供餐。福建厦门市税务局推出“云上点餐”服务，有用餐需求的人员提前一天网上预订，食堂采购人员严格按照预约人数进行采购和制作。

在天津，税务机关成立制止餐饮浪费行为专项检查组，不定期通过视频监控、现场监督等方式对食堂内食物浪费现象进行监督。在西藏，税务机关建立食堂食材使用月统计、月公报制度，将每月就餐人数、食材使用量逐一统计并公示，主动接受广大干部职工监督。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 04 版）