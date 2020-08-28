专家：加强党建引领 推动人文建设扬帆起航

8月25日，为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量。在国家卫生健康委医政医管局的指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“公立医院高质量发展研讨会暨2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京举行。

在以“加强党建引领，推动人文建设”为主题的圆桌分享环节，来自不同医院的专家展开了精彩的交流与分享。

发挥战斗堡垒作用 强化责任担当

新冠肺炎疫情发生以来，举国上下团结一致抗击疫情的实践，彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。

首都医科大学宣武医院党委书记张国君认为，新时代突发疫情挑战下，医院更应该发展研究型党建引领医院事业发展，充分发挥一线“战场”的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。在疫情期间，做到科学有效救治、严阵以待防控，确保疫情防控滴水不漏、复工复产有序推进。“必须把握时代的问题，交出满意答卷。今年抗击新冠肺炎疫情中，宣武医院不断强化责任担当，以机制建设带动决策落实，以党的建设引领全面发展，以党的旗帜凝聚防疫力量。”

徐州医科大学附属医院党委书记王人颢表示，医院要坚持“人民至上、生命至上”原则，把人民的生命安全和身体健康放在第一位。党委领导下的院长负责制的实施，就是要把党的路线方针政策在所领导的医院不折不扣得到贯彻落实，其中所涉及体制机制问题需要进一步探索。

王人颢介绍，徐州医科大学附属医院提出“1234发展战略”，围绕以建设淮海经济区为中心，提出文化助院、人才学科两项战略，狠抓医疗质量、医疗服务和医院管理三项工程，实现四个回归：回归初心、回归本质、回归传统、回归梦想。让医生做到有知识、有能力、有温度、有情怀、有尊严、有价值。

以文化建设为驱动力 提升医院品质

以制度建设为基石加强自律，形成科学完备的管理体制，不断提升专业水准，社会办医才能赢得市场认可和患者信赖。

“我国现代医院管理制度的本质是党委领导的院长负责制，如何在这个体制下更好的发挥党委作用，是现阶段面临的问题。”首都医科大学附属北京地坛医院党委书记陈航表示，见彼苦恼，若己有之,通过以党建引领医院文化建设，让以患者为中心的价值准则扎根每一位医务工作者的内心。大力倡导精益求精的工匠精神、救死扶伤的奉献精神，优秀的医院文化，是医院的竞争软实力。在健全医院各项管理规范的同时，要加强医院文化建设，将文化建设深入每位医务人员骨髓中，充分发挥文化建设的立根铸魂作用，激发员工内心凝聚力和向心力。

中国医师协会人文医学专业委员会副总干事王德认为，医院高质量发展，关键在于医院文化建设和内涵建设。从病人层面上看，要以病人为中心，提供优质服务。从医院发展层面上看，要以医务人员、职工为中心，让医务人员本身感受到关怀，感受到爱。作为医护人员，要站在帮人所难、解人之困的角度，对患者的咨询进行耐心的解答，对患者的病体细心的照顾。医者仁心，以高尚情操行仁爱之术，是医患互相理解、畅意沟通的前提。

首都医科大学附属北京友谊医院党委书记辛有清介绍，作为医院党建管理试点单位之一，友谊医院依托公立医院党建指导意见和现代医院管理制度，从领导班子着手抓体系和能力提升，注重思想引领和观念引领，完善内部智联体系，厚植医院文化，以文化理念引领医院文化建设。在健全医院各项管理规范的同时，加强医院文化建设，为提升医疗服务水平提供了价值引领，进一步激发出员工凝聚力、向心力。充分发挥文化建设的立根铸魂作用，将为未来打下更加坚实的价值基础和文化地基。

“想要做好文化建设，需要做到两点。”首都医科大学附属北京世纪坛医院党委书记李天佐表示，第一，把文化建设写进“十四五”规划，医院文化是医院大发展的领航者和护卫舰，医院发展过程一定要协同医院文化建设；第二，做好精神文明建设，紧跟主流价值观，将文化建设理念凝结到医院精神之中，渗透到医院的规章制度，贯穿于医疗实践中。在医院发展中提炼出更加优秀的、具有时代感召力的医院文化，提升医院核心竞争力，提高医院管理水平，加大医院知名度与信誉。